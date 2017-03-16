Юлия Маргулис и Александр Соколовский из сериала «Молодежка» встретятся со зрителями в Екатеринбурге

Сфотографироваться с ними можно будет завтра, 18 марта. И не только с ними.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.03.2017

18 марта в рамках проекта «Екатеринбург в миниатюре» жителей города ждет встреча с актерами и музыкантами, сообщают организаторы акции.

Актеры сериала «Молодежка»

Одна из самых красивых пар сериала «Молодежка» Юлия Маргулис и Александр Соколовский увидятся со зрителями в МЕГЕ в 13 часов. Формат встречи - ответы на вопросы от зрителей, автограф-сессия. Авторы лучших вопросов, по мнению актеров, получат подарки от канала СТС.

После на главной сцене выступят участники группы BOGÁCHI. Они исполнят свои хиты и расскажут зрителям о любимых местах Екатеринбурга.

Выставка-путеводитель «Екатеринбург в миниатюре»

Экспозиция из 10 макетов известных зданий Екатеринбурга, выполненных в масштабе 1:10. Рядом с каждым зданием установлена информационная стойка с интересными фактами из истории города и его жителей.

Выставка открыта ежедневно.

Устная «экскурсия» подготовлена Музеем истории Екатеринбурга и проходит на площадке Меги.

Вход свободный.

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