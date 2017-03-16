Продолжаются поиски родственников Марины Миглер, которая оказалась в больнице с амнезией

В Казахстане в одной из больниц находится женщина, которая говорит, что ее родственники живут в Екатеринбурге.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.03.2017

Ранее НАША писала о Марине Миглер, психически-здоровой женщине средних лет, которую нашли на улице в Костанае. Женщина не помнит о себе ничего, как она оказалась в Казахстане - тоже, называет себя Мариной, просит помочь ей вспомнить что-то о себе. По словам врачей и медсестер, ведет себя дружелюбно и общительно, говорит, что есть родственники в Екатеринбурге, но подтвердить правдивость этих слов врачи не берутся. Пациентке кажется, что она это помнит, а так это на самом деле или нет, утверждать невозможно.

Инна Педан, автор статьи о Марине в газете «Костанайские новости»:

- Спасибо екатеринбуржцам за небезразличие. К сожалению, пока Марина так же в больнице. Много людей откликнулось, звонили даже с Первого канала. Мы следим за ситуацией. Мне как автору материала приходят электронные письма. Одна история особенно тронула за душу.

«В Павлодаре в 1991 году пропала моя сестра Татьяна Манойло. Ей тогда было 14 лет. Это было громкое дело. Ее искал весь город. Поиски освещали в местных новостях. Мой отец даже к Ванге в Болгарию ездил. Но все напрасно. Мы ее так и не нашли. Прошло 26 лет. Конечно, мы не знаем, как бы она выглядела сейчас. Муж сказал, что она похожа на меня. А вдруг это она? С 1994 года мы живем в России, в Алтайском крае. И до сих пор надеемся: вдруг она даст о себе знать?»

Редакция газеты провела даже целое расследование. Сравнили две похожие статьи о розыске человека. В одной бабушка долго искала свою внучку и после похоронила ее. Женщина попала в неблагополучную среду, и родные ничего не знали о ней. Ту женщину тоже звали Мариной, и даже фамилии у них были схожи - в одном случае Миллер, в другом Миглер. Но, как оказалось, это просто совпадения. В первом случае женщину идентифицировали по отпечаткам пальцев. Та, что сейчас находится в больнице, не числится в базе данных полиции.

- Нет, пока все тихо, - говорит главный врач больницы Самат Шуменбаев, в которой находится Марина. - Никто за Мариной не приехал.

Поиски родственников продолжаются. Пишите в редакцию, если вы что-нибудь слышали или узнали женщину на фото.

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