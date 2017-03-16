Выходные в Екатеринбурге будут солнечными и прохладными

Синоптики обещают сухую погоду без дождей и снега.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.03.2017
Суббота, 18 марта. Погода в течение дня будет малооблачной и почти безветренной. Утром температура воздуха опустится до минус 7 градусов, днем потеплеет до плюс 2. К вечеру снова установится минусовая температура - до минус 3 градусов. Осадков не будет, ветер южный, 2 метра в секунду.
Воскресенье, 19 марта, будет ясным и солнечным днем. Утром будет чуть холоднее, чем в субботу - температура воздуха будет держаться на отметке минус 9 градусов. Днем также потеплеет до плюс 2, к вечеру - минус 3 градусоа. Ветер по-прежнему будет южным и слабым.
- С вечера 16 марта в Свердловской области действует предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности. По прогнозу синоптиков, смог в воздухе над областью продержится до вечера понедельника, 20 марта.
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