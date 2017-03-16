Прокуратура Екатеринбурга найдет виновных в падении огромной глыбы льда на голову женщины

ЧП произошло сегодня у Камвольного комбината.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.03.2017

Сегодня, 17 марта, на прохожую упала глыба льда. Предположительно, огромная «сосулька» сорвалась с крыши Камвольного комбината. Прокуратура начала проверку произошедшего.

Камвольный комбинат в Екатеринбурге

Сегодня в 13 часов на голову женщине упал пласт льда и снега. Женщина шла у Камвольного комбината по улице Новинской, 2. Это район Вторчермета (подробнее смотри на карте).

Пострадавшая – жительница Первоуральска. С тяжелыми травмами она доставлена в больницу.

В чем будет заключаться прокурорская проверка

В ходе надзорных мероприятий будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего. В частности, будут запрошены документы с целью установления сотрудника, ответственного за надлежащее обслуживание и содержание зданий комбината, уборку производственных площадок от снега, в том числе кровли. Также ведомство изучит документы из больницы. Это делается для того, чтобы установить степень тяжести причиненного вреда здоровью.