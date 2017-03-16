Уральским женщинам снится рыба, а мужчинам – змеи: Яндекс выяснил топ запросов о толковании снов у жителей Екатеринбурга

17 марта – Всемирный день сна.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.03.2017

Сотрудники Яндекса выявили топ популярных запросов о толковании снов у жителей Екатеринбурга. По данным компании, каждую неделю пользователи более полумиллиона раз пытаются узнать, что значит их сон.

Почти полмиллиона запросов о снах поступает в Яндекс каждую неделю от жителей уральской столицы, сообщают сотрудники популярного поисковика сегодня, 17 марта.

Жителям Урала снятся грибы и клопы

– В каждом городе есть свои характерные сны. В Екатеринбурге и Свердловской области – это сны про клопов и грибы – рыжики и красноголовики, – рассказали в пресс-службе Яндекса. – А, например, в Челябинской области людям снятся метеориты.

В других регионах России частые запросы – о священниках и иконах, а, к примеру, в Чувашии лидирует запрос о пирогах. Также едой интересуются жители Вологодской, Костромской, Ивановской областей.

К чему снятся клопы

Россиянам часто снятся клопы, и они хотят узнать, к чему такой сон. Также часто во сне жители России видят животных, насекомых, земноводных. Мужчинам чаще снятся змеи, а женщинам – рыба. Чаще всего люди пытаются выяснить, что значит их сон, утром – между 9 и 10 часами.

В Свердловской области ищут чаще, чем в среднем по стране, по следующим ключевым словам: клоп, реветь, трамвай, падение, грибы, стряпать, уборка.

По данным Яндекса, женщины ищут толкования снов в десять раз чаще, чем мужчины.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы выигрывать ценные призы!