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Кризиса нет: в Администрации Екатеринбурга опровергли наличие долгов по зарплате работникам транспортных компаний

Кризиса нет: в Администрации Екатеринбурга опровергли наличие долгов по зарплате работникам транспортных компаний
16+
Фото: Сергей Беляев/«Наша Газета»
Кондукторы и водители при этом хотят выйти на митинг.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.03.2017

В Администрации Екатеринбурга и в трамвайно-троллейбусном управлении (ЕМУП ТТУ) опровергли информацию, что транспортники переживают кризис, а сотрудникам не платят зарплату и уменьшили ее размер.
 
Как уточнили в Администрации города, трудности есть, они связаны с с кадрами и недофинансированием.

— Все предприятия продолжают добросовестно выполнять свою работу. Ситуация в компаниях стабильная. Это доказывает ежедневно курсирующая в Екатеринбурге сеть общественного транспорта. Екатеринбург — один из немногих городов, где полностью сохранилась система муниципального общественного транспорта, включая электрический и подземный. Власти отказались идти по пути полной коммерциализации, и, как показало время, это было правильным решением, — уточнили в пресс-службе Администрации города.

Представите транспортных компания подчеркивают, что задержек по зарплатам на предприятиях нет.

— Задержек по зарплате в муниципальных транспортных предприятиях нет и не прогнозируются, — особо подчеркнул председатель комитета по транспорту Игорь Федотов.

Эту информацию подтвердили и в Екатеринбургском трамвайно-троллейбусном управлении.

— Муниципальные транспортные предприятия осуществляют деятельность в рабочем режиме согласно установленным планам по выпуску и пробегу. Задержек по зарплате или иным социальным выплатам на предприятии нет, — пояснил генеральный директор ЕТТУ Сергей Нугаев.

  • В ТТУ Екатеринбурга работают почти 5 тысяч человек. 
  • Напомним, что у предприятий неоднократно возникали хозяйственные конфликты с поставщиками электроэнергии и теплоснабжения. В феврале энергетики обещали обесточить подстанции ЕМУП ТТУ, но после переговоров долг более 4,5 миллионов рублей был выплачен в полном объеме.
  • Претензии были по долгам и от поставщиков тепла. Сумма недоимки составляет 8 миллионов 978 тысяч рублей. Уже сейчас энергетики ограничили теплоснабжение, а в случае неуплаты обещают полностью отключить от тепла здания трамвайно-троллейбусного управления.
  • Сотрудники транспортных муниципальных предприятий планируют провести митинг на площади Обороны 28 марта. Они требуют прекратить задержки заработной платы, а также ее повышения и сохранения рабочих мест. По данным профсоюза, общая задолженность ЕМУП ТТУ и МОАП составляет порядка одного миллиарда рублей.

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Марина Подкорытова, 17.03.2017, 14:33
Тэги: Общественный транспорт, Деньги, Жизнь в городе
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