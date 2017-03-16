В Екатеринбурге на суд по делу Соколовского пришел замгенконсула Германии

Людвиг Нойдорфер находится в зале заседания с переводчиком.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.03.2017

Заместитель генерального консула Германии в Екатеринбурге Людвиг Нойдорфер посетил заседание суда по делу Руслана Соколовского, передает корреспондент НАШЕЙ 17 марта.

Консул Германии в Екатеринбурге Нойдорфер находится в зале суда, где уже пятый день идет опрос свиделей обвинения по делу блогера Руслана Соколовского, которого обвиняют в разжигании вражды и оскорблении чувств верующих. Как сообщает НАШ корреспондент, переводчица консула и сам Людвиг Нойдорфер категорически отказываются от общения с журналистами.

Людвиг Нойдорфер до переезда в Екатеринбург работал в посольстве ФРГ в Латвии. Он сменил Маркуса Форстера на должности консула Германии в Екатеринбурге в августе 2014 года.

Заседание по делу Соколовского проходит сегодня, 17 марта, в Верх-Исетском суде. Пятый день идет опрос свидетелей – верующих и священников, которые обвиняют блогера Соколовского в оскорблении своих религиозных чувств. Все это время адвокаты Руслана пытаются добиться от свидетелй ответа на вопросы о том, что такое «чувства верующих» и как их можно оскорбить.

Соколовский приносит извинения каждому из оскорбленных, один из них, расчувствовавшись во время опроса, даже разрыдался. Некоторые свидетели извинения принимают и отказываются от своих претензий к блогеру.

Трансляцию НАШЕЙ из зала суда читайте здесь

Все материалы по делу Руслана Соколовского здесь.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!