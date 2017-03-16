«Пусть его дяденьки в СИЗО перевоспитают»: пятый день суда по делу блогера Руслана Соколовского в Екатеринбурге

НАША ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.03.2017

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга пятый день подряд продолжается заседание по делу блогера Руслана Соколовского. Корреспондент НАШЕЙ 17 марта ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

Есть ли чувства у верующих?

Предыдущие два дня в суде опрашивали оскорбленных верующих и священнослужителей. Адвокаты пытались все это время добиться от христиан ответа на два вопроса: что такое чувство верующих и как их можно оскорбить.

По признанию защиты, внятного ответа на эти вопросы от христиан они не получили.

Выпускник духовной семинарии Виктор Норкин в интервью НАШЕЙ прямо сказал, что эти термины невозможно оформить в юридическом поле для применения в суде.

Клирик храма Большой Златоуст, отец Сергий на допросе

Извинения Соколовского

На протяжении последних двух дней Руслан приносил извинения каждому оскорбленному верующему. Некоторые из них принимали слова блогера и отказывались от претензий. Старший священник Храма-на-Крови увидел в извинениях Соколовского «фигу в кармане». Жестче всех по отношению к подсудимому выразился прихожанин храма Большой Златоуст.

– Я хочу тебе помочь. Я не хочу тебе зла. Раз мы – общество – сделали тебя таким, мы и должны тебя воспитать. Вот пусть тебя воспитают дяденьки, с которыми ты сидел (в СИЗО). Они по большей части православные, – сказал прихожанин.

Руслан Соколовский

Вчерашний день запомнился и тем, что впервые в суд пришли сторонники Соколовского из числа верующих — священник из Нижнетагильской епархии отец Сергий Смирнов и выпускник Екатеринбургской духовной семинарии Виктор Норкин.

09.50. Доброе утро.

В суд снова пришел выпускник семинарии Виктор Норкин и его однокашник – Коля Васильев.

В подряснике – Виктор Норкин, без – Николай Васильев.

09.52. Пришел Руслан Соколовский. Журналисты спрашивают, почему он ходит в суд в одном и том же.

Руслан ответил, что у него ограниченный сейчас гардероб, поскольку ему не дали толком времени собраться.

10.01. Корреспондент НАШЕЙ побеседовал с Николаем Васильевым. Он пояснил, что пришел, поскольку был звонарем в храме на крови.

- Когда я это увидел (ролики Соколовского. - Прим. ред.)... Возмутилась вся общественность... Веруны, как вы пишите, - сказал Васильев.

Коротко о самом Николае. Он бывший вэдэвэшник и семинарист. По отзывам однокурсников, он сетовал, что в церкви получал мало денег и дела у него доходили до того, что «полгода Коля ел доширак». Затем Васильев нашел работу вне церкви, и жизнь его наладилась.

10.12. Запустили в зал. Заседание продолжилось. С ходу судья делает замечание СМИ за выкладку показаний в эфире.

10.13. Вызван свидетель Васильев.

Начинается допрос. Николай исповедует православие. С Русланом он знаком через Сеть.

- Есть один ролик, который возмутил общественность. Мне друзья о нем рассказали. Они ждали от меня комментариев. Я посмотрел и посчитал недопустимым матерщину и сравнение Христа с главным покемоном. Меня оскорбила матерщина, сравнение с покемоном и осквернение святыни.

Я был на закладке первого камня храма, на его освещении. Для меня это очень святое место, - говорит Васильев.

10.20. Свои вопросы задает защитник Бушмаков. Он спрашивает свидетеля, как и остальных, про то, какие его чувства были задеты.

- Моя любовь к Богу, Церкви и родине. Моя любовь к родине. К Храму-на-Крови, - говорит Васильев.

Он указывает, что в Храм-на-Крови приезжают тысячи людей, и ударяется в рассуждения о значимости храма.

- А любовь к родине – религиозное чувство?

- Нет.. Ну есть храм... Были задеты мои религиозные чувства этой матерной бранью, - отвечает Васильев.

- А как вы понимаете оскорбление?

- Он же умышленно это сделал.

- А как вы оказались у следователя?

- Государство защищает наши чувства верующих, и я решил этим правом воспользоваться. Я пошел в Следственный комитет, - говорит Васильев.

- А можно покемонов ловить в церкви?

- Я думаю, не стоит. Это же святое место. Ловите покемонов в других местах!

- А вас оскорбило хождение с телефоном?

- По храму много кто ходит по телефону. Со стороны это выглядит... Не поймешь. Никого не смущает нахождение с телефоном. Я поражаюсь. Нет понимания или осознания действий? Меня возмущает умышленное выкладывание в сеть.

- Вы знаете, кто такой покемон?

- Зверушки какие-то, но я далек от этих вещей. Есть такой желтый пикачу. А есть ли покемон - Христос?

- Покемон безобидная игрушка, - говорит Бушмаков.

- А Христос? - спрашивает в ответ Васильев. - Вы поставите это в один ассоциативный ряд?

- Мы потом с вами поспорим. Сейчас я не буду отвечать, - говорит Бушмаков.

Свидетеля отпускают.

10.26. Вызывают Илью Фоминцева. Тоже верующий.

- Я верую в Господа Бога нашего Иисуса Христа. Знаком с Соколовским по его роликам.

Фоминцев увидел ролики в топ-листе YouTube и просмотрел видео про покемонов.

- Для меня Христос - мой Создатель. Мне было бы оскорбительно, если бы и моих родителей покемонами назвали. А Господь Бог выше родителей, - отвечает свидетель на вопросы, что его оскорбило.

Ладно бы он поиграл один и никому не показал бы. У меня дети интернетом пользуются, и я не хочу, чтобы они это увидели, - продолжает Фоминцев.

10.31. Свидетель вспомнил также комментарий представителя ГУ МВД России по Свердловской области (имени он не помнит), который назвал Храм-на-Крови святыней.

Фоминцев заплакал в суде, вспомнив о словах Соколовского.

- Простите, Ваша честь. Я уважительно к своим родителям отношусь... Он не осознает всей ответственности, - говорит сквозь рыдания Фоминцев.

Он говорит, что его очень задели высказывания Руслана о могилах.

10.34. К допросу переходит Бушмаков. Традиционный вопрос: что и как задело.

- Я когда произношу имя "Господь", я не могу его в любой ситуации назвать. Люди умирали за это имя, их мучили, лечили и снова истязали. В храмах висят сейчас иконы этих людей, мы приходим и говорим: "Помогите", - говорит Илья.

Прокурор несколько раз настойчиво требует журналистов не снимать рыдания Фоминцева.

- Я не совсем понимаю, почему жизнь царя важнее жизни других людей. Для меня все равны, - говорит Руслан и приносит свои извинения свидетелю.

Фоминцев молчит в ответ.

10.39. Судья перечисляет свидетелей, которые могли бы прийти в суд.

Беременная Третьякова, вызванная еще на 16 марта, прислала справку о беременности. Ее показания будут зачитывать в суде.

10.42. Зачитывают показания Третьяковой. Она христианка с 2015 года. Ролики она посмотрела из любопытства. Ее показания краткие и похожи на все предыдущие – о резкой и циничной форме оскорблений.

10.43. Вошла следующий свидетель – Елена Лапина. Она не очень хорошо слышит.

- Вы с Соколовским хорошо знакомы? - спрашивает судья.

- Это вы? - обращается она к Руслану.

Представляясь суду, она назвала себя верующей и перекрестилась. Она говорит, что полностью посмотрела ролик. Видела, как он ходил там по храму, там был батюшка.

- Для меня это было оскорбительно. Я хожу в храм Господен, на исповедь. И вдруг кто-то приходит и начинает ловить покемонов! Это жизнь моя во Христе, и меня оскорбляют, - говорит Елена.

Но свидетельница плохо слышала звук и не может сказать, какими именно словами блогер задел ее чувства. Ее оскорбило, что он ловил покемонов.

10.49. Начинается опрос со стороны адвоката.

- Что оскорбили?

- Мою веру во Христа. Вы знаете, что такое Троица? Бог Отец, Бог Сын...

- А что такое покемон?

- Ну за ними бегают там... По адресам.

- А для вас это чудище?

- Да. На уровне мистическом...

- С рогами, копытами?

- Да.

- Вы их видели?

- Нет и не хочу... Это чудища.

Елену задело, что он пошел именно в храм, а не в синагогу или мечеть.

- Он думал, ему там башку проломят? Мы же христиане терпеливые. Он знал, куда и зачем он идет, что меня и поразило. Я считаю, надо его наказать, но не могу сказать как. Надо ему покаяться. Разбойника на кресте простили, поскольку он покаялся.

- А он унижал христиан? - спрашивает Бушмаков.

- Да, - отвечает верующая и говорит, что оскорбление и унижение – это одно и то же.

10.52. Христианку оскорбило, что Руслан опубликовал свои походы за покемонами на показ.

- А как вы к следователю попали?

- Мы с подругой пришли. Меня милиция через сестру Ольгу пригласила написать заявление. Я пришла. Меня опросили, а подругу - нет.

10.54. Встает Соколовский. Он спрашивает, как Елена относится к тому, что в синагоге разрешали ловить покемонов и угощали там вином. Елена не знает про это.

Соколовский приносит извинения. Женщина принимает их.

- Если бы вы во всеуслышание это сказали.

- Я это и говорил перед каждым верующим.

- А вы верующий?

- Нет. Я атеист.

- Ну о чем с вами говорить? Шли бы тогда и в администрации покемонов ловили.

В зале смех. Верующая принимает извинения и советует Руслану больше так никогда не делать.

Свидетеля отпустили.

10.57. Руслан заявляет ходатайство и просит разрешить ему видеться с девушкой-свидетелем, с которой он помолвлен и прописан на одной жилплощади.