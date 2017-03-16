«Пусть его дяденьки в СИЗО перевоспитают»: пятый день суда по делу блогера Руслана Соколовского в Екатеринбурге

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.03.2017
В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга пятый день подряд продолжается заседание по делу блогера Руслана Соколовского. Корреспондент НАШЕЙ 17 марта ведет онлайн-трансляцию из зала суда.
Есть ли чувства у верующих?
Предыдущие два дня в суде опрашивали оскорбленных верующих и священнослужителей. Адвокаты пытались все это время добиться от христиан ответа на два вопроса: что такое чувство верующих и как их можно оскорбить.
По признанию защиты, внятного ответа на эти вопросы от христиан они не получили.
Выпускник духовной семинарии Виктор Норкин в интервью НАШЕЙ прямо сказал, что эти термины невозможно оформить в юридическом поле для применения в суде.
Клирик храма Большой Златоуст, отец Сергий на допросе
Извинения Соколовского
На протяжении последних двух дней Руслан приносил извинения каждому оскорбленному верующему. Некоторые из них принимали слова блогера и отказывались от претензий. Старший священник Храма-на-Крови увидел в извинениях Соколовского «фигу в кармане». Жестче всех по отношению к подсудимому выразился прихожанин храма Большой Златоуст.
– Я хочу тебе помочь. Я не хочу тебе зла. Раз мы – общество – сделали тебя таким, мы и должны тебя воспитать. Вот пусть тебя воспитают дяденьки, с которыми ты сидел (в СИЗО). Они по большей части православные, – сказал прихожанин.
Руслан Соколовский
Вчерашний день запомнился и тем, что впервые в суд пришли сторонники Соколовского из числа верующих — священник из Нижнетагильской епархии отец Сергий Смирнов и выпускник Екатеринбургской духовной семинарии Виктор Норкин.
09.50. Доброе утро.
В суд снова пришел выпускник семинарии Виктор Норкин и его однокашник – Коля Васильев.
В подряснике – Виктор Норкин, без – Николай Васильев.
09.52. Пришел Руслан Соколовский. Журналисты спрашивают, почему он ходит в суд в одном и том же.
Руслан ответил, что у него ограниченный сейчас гардероб, поскольку ему не дали толком времени собраться.
10.01. Корреспондент НАШЕЙ побеседовал с Николаем Васильевым. Он пояснил, что пришел, поскольку был звонарем в храме на крови.
- Когда я это увидел (ролики Соколовского. - Прим. ред.)... Возмутилась вся общественность... Веруны, как вы пишите, - сказал Васильев.
Коротко о самом Николае. Он бывший вэдэвэшник и семинарист. По отзывам однокурсников, он сетовал, что в церкви получал мало денег и дела у него доходили до того, что «полгода Коля ел доширак». Затем Васильев нашел работу вне церкви, и жизнь его наладилась.
10.12. Запустили в зал. Заседание продолжилось. С ходу судья делает замечание СМИ за выкладку показаний в эфире.
10.13. Вызван свидетель Васильев.
Начинается допрос. Николай исповедует православие. С Русланом он знаком через Сеть.
- Есть один ролик, который возмутил общественность. Мне друзья о нем рассказали. Они ждали от меня комментариев. Я посмотрел и посчитал недопустимым матерщину и сравнение Христа с главным покемоном. Меня оскорбила матерщина, сравнение с покемоном и осквернение святыни.
Я был на закладке первого камня храма, на его освещении. Для меня это очень святое место, - говорит Васильев.
10.20. Свои вопросы задает защитник Бушмаков. Он спрашивает свидетеля, как и остальных, про то, какие его чувства были задеты.
- Моя любовь к Богу, Церкви и родине. Моя любовь к родине. К Храму-на-Крови, - говорит Васильев.
Он указывает, что в Храм-на-Крови приезжают тысячи людей, и ударяется в рассуждения о значимости храма.
- А любовь к родине – религиозное чувство?
- Нет.. Ну есть храм... Были задеты мои религиозные чувства этой матерной бранью, - отвечает Васильев.
- А как вы понимаете оскорбление?
- Он же умышленно это сделал.
- А как вы оказались у следователя?
- Государство защищает наши чувства верующих, и я решил этим правом воспользоваться. Я пошел в Следственный комитет, - говорит Васильев.
- А можно покемонов ловить в церкви?
- Я думаю, не стоит. Это же святое место. Ловите покемонов в других местах!
- А вас оскорбило хождение с телефоном?
- По храму много кто ходит по телефону. Со стороны это выглядит... Не поймешь. Никого не смущает нахождение с телефоном. Я поражаюсь. Нет понимания или осознания действий? Меня возмущает умышленное выкладывание в сеть.
- Вы знаете, кто такой покемон?
- Зверушки какие-то, но я далек от этих вещей. Есть такой желтый пикачу. А есть ли покемон - Христос?
- Покемон безобидная игрушка, - говорит Бушмаков.
- А Христос? - спрашивает в ответ Васильев. - Вы поставите это в один ассоциативный ряд?
- Мы потом с вами поспорим. Сейчас я не буду отвечать, - говорит Бушмаков.
Свидетеля отпускают.
10.26. Вызывают Илью Фоминцева. Тоже верующий.
- Я верую в Господа Бога нашего Иисуса Христа. Знаком с Соколовским по его роликам.
Фоминцев увидел ролики в топ-листе YouTube и просмотрел видео про покемонов.
- Для меня Христос - мой Создатель. Мне было бы оскорбительно, если бы и моих родителей покемонами назвали. А Господь Бог выше родителей, - отвечает свидетель на вопросы, что его оскорбило.
Ладно бы он поиграл один и никому не показал бы. У меня дети интернетом пользуются, и я не хочу, чтобы они это увидели, - продолжает Фоминцев.
10.31. Свидетель вспомнил также комментарий представителя ГУ МВД России по Свердловской области (имени он не помнит), который назвал Храм-на-Крови святыней.
Фоминцев заплакал в суде, вспомнив о словах Соколовского.
- Простите, Ваша честь. Я уважительно к своим родителям отношусь... Он не осознает всей ответственности, - говорит сквозь рыдания Фоминцев.
Он говорит, что его очень задели высказывания Руслана о могилах.
10.34. К допросу переходит Бушмаков. Традиционный вопрос: что и как задело.
- Я когда произношу имя "Господь", я не могу его в любой ситуации назвать. Люди умирали за это имя, их мучили, лечили и снова истязали. В храмах висят сейчас иконы этих людей, мы приходим и говорим: "Помогите", - говорит Илья.
Прокурор несколько раз настойчиво требует журналистов не снимать рыдания Фоминцева.
- Я не совсем понимаю, почему жизнь царя важнее жизни других людей. Для меня все равны, - говорит Руслан и приносит свои извинения свидетелю.
Фоминцев молчит в ответ.
10.39. Судья перечисляет свидетелей, которые могли бы прийти в суд.
Беременная Третьякова, вызванная еще на 16 марта, прислала справку о беременности. Ее показания будут зачитывать в суде.
10.42. Зачитывают показания Третьяковой. Она христианка с 2015 года. Ролики она посмотрела из любопытства. Ее показания краткие и похожи на все предыдущие – о резкой и циничной форме оскорблений.
10.43. Вошла следующий свидетель – Елена Лапина. Она не очень хорошо слышит.
- Вы с Соколовским хорошо знакомы? - спрашивает судья.
- Это вы? - обращается она к Руслану.
Представляясь суду, она назвала себя верующей и перекрестилась. Она говорит, что полностью посмотрела ролик. Видела, как он ходил там по храму, там был батюшка.
- Для меня это было оскорбительно. Я хожу в храм Господен, на исповедь. И вдруг кто-то приходит и начинает ловить покемонов! Это жизнь моя во Христе, и меня оскорбляют, - говорит Елена.
Но свидетельница плохо слышала звук и не может сказать, какими именно словами блогер задел ее чувства. Ее оскорбило, что он ловил покемонов.
10.49. Начинается опрос со стороны адвоката.
- Что оскорбили?
- Мою веру во Христа. Вы знаете, что такое Троица? Бог Отец, Бог Сын...
- А что такое покемон?
- Ну за ними бегают там... По адресам.
- А для вас это чудище?
- Да. На уровне мистическом...
- С рогами, копытами?
- Да.
- Вы их видели?
- Нет и не хочу... Это чудища.
Елену задело, что он пошел именно в храм, а не в синагогу или мечеть.
- Он думал, ему там башку проломят? Мы же христиане терпеливые. Он знал, куда и зачем он идет, что меня и поразило. Я считаю, надо его наказать, но не могу сказать как. Надо ему покаяться. Разбойника на кресте простили, поскольку он покаялся.
- А он унижал христиан? - спрашивает Бушмаков.
- Да, - отвечает верующая и говорит, что оскорбление и унижение – это одно и то же.
10.52. Христианку оскорбило, что Руслан опубликовал свои походы за покемонами на показ.
- А как вы к следователю попали?
- Мы с подругой пришли. Меня милиция через сестру Ольгу пригласила написать заявление. Я пришла. Меня опросили, а подругу - нет.
10.54. Встает Соколовский. Он спрашивает, как Елена относится к тому, что в синагоге разрешали ловить покемонов и угощали там вином. Елена не знает про это.
Соколовский приносит извинения. Женщина принимает их.
- Если бы вы во всеуслышание это сказали.
- Я это и говорил перед каждым верующим.
- А вы верующий?
- Нет. Я атеист.
- Ну о чем с вами говорить? Шли бы тогда и в администрации покемонов ловили.
В зале смех. Верующая принимает извинения и советует Руслану больше так никогда не делать.
Свидетеля отпустили.
10.57. Руслан заявляет ходатайство и просит разрешить ему видеться с девушкой-свидетелем, с которой он помолвлен и прописан на одной жилплощади.