В Екатеринбурге проспект Ленина соединят с улицей Татищева осенью

Закончить строительство улицы рабочие планируют к октябрю. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.03.2017 В Екатеринбурге соединение проспекта Ленина и улицы Татищева планируют завершить к октябрю 2017 года, сообщает Znak.com 17 марта. Все материалы о подготовке Екатеринбурга к ЧМ-2018 читайте здесь К октябрю текущего года строители должны завершить работы по строительству улицы, дороги и соединению трамвайных новых и уже существующих трамвайных путей. Кроме этого, к концу 2017 года завершится реконструкция улиц Репина и Пирогова и перекрестка улиц Репина, Крауля и Пирогова. Во время подготовки участка к ремонту строители снесли 10 частных домов и два барака, в том числе дом на улице Татищева, за который длительное время боролись жители. Дом-памятник, который стоял по соседству с ним, будет перенесен на соседнюю улицу в начале мая. Кроме этого, в 2017 году начнется благоустройство бывшей территории парка Коммунаров, пешеходной зоны от улицы Пирогова до Центрального стадиона, самой улицы Пирогова на ее участке от Татищева до Верх-Исетского бульвара. На период работ будет ограничено движение транспорта по улицам Репина и Крауля.

Летом 2018 года в Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу.

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