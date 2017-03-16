В Екатеринбурге стартовала подготовка к акции «Бессмертный полк»

Открылась телефонная горячая линия и стали известны адреса фотосалонов, где можно заказать фото своего ветерана.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.03.2017

В Екатеринбурге началась подготовка к акции «Бессмертный полк», сообщает координатор по Свердловской области Валерий Басай сегодня, 17 марта.

Открылась горячая линия

Больше всего вопросов традиционно относится к адресам фотосалонов, которые возьмутся сделать фотографию ветерана для акции. Открылась горячая линия, сотрудники которой ответят на все вопросы – где пройдет сбор участников, сколько будет стоить напечатать фото, где гарантированно сделают военную фотографию в хорошем качестве: 213-05-31.

Смогут принять участие люди с ограниченными возможностями

Как подчеркивают организаторы, волонтеры готовы помочь людям с ограниченными возможностями, если они захотят прийти на демонстрацию.

Стоимость транспаранта обойдется участнику в 400 рублей.

По предварительным оценкам, в акции «Бессмертный полк» могут принять участие более 50 тысяч человек.

Репортаж НАШЕЙ о том, как проходила акция «Бессмертный полк» в 2015 и 2015 годах – можно посмотреть здесь.

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