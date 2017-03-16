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В Екатеринбурге стартовала подготовка к акции «Бессмертный полк»

В Екатеринбурге стартовала подготовка к акции «Бессмертный полк»
16+
Фото: архив «Нашей Газеты»
Открылась телефонная горячая линия и стали известны адреса фотосалонов, где можно заказать фото своего ветерана.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.03.2017

В Екатеринбурге началась подготовка к акции «Бессмертный полк», сообщает координатор по Свердловской области Валерий Басай сегодня, 17 марта. 

Открылась горячая линия

Больше всего вопросов традиционно относится к адресам фотосалонов, которые возьмутся сделать фотографию ветерана для акции. Открылась горячая линия, сотрудники которой ответят на все вопросы – где пройдет сбор участников, сколько будет стоить напечатать фото, где гарантированно сделают военную фотографию в хорошем качестве: 213-05-31.

бессмертный полк

Смогут принять участие люди с ограниченными возможностями

Как подчеркивают организаторы, волонтеры готовы помочь людям с ограниченными возможностями, если они захотят прийти на демонстрацию.

бессмертный полк

  • Стоимость транспаранта обойдется участнику в 400 рублей.
  • По предварительным оценкам, в акции «Бессмертный полк» могут принять участие более 50 тысяч человек.

бессмертный полк

Репортаж НАШЕЙ о том, как проходила акция «Бессмертный полк» в 2015 и 2015 годах – можно посмотреть здесь.

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Галина Исакова, 17.03.2017, 13:05
Тэги: Новости дня, Фото, Отношения
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