«Убью и задушу!» В школе Екатеринбурга завуч обозвала 13-летнюю ученицу неприличным словом и угрожала ей убийством

Полиция проводит проверку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.03.2017

В Екатеринбурге в школе № 115 вчера, 16 марта, разгорелся скандал между ученицей седьмого класса и завучем. Как рассказала НАШЕЙ мама девочки Ирина, ее 13-летняя дочка написала в Whatsapp, что завуч по воспитательной работе обозвала ее бранным словом, обозначающим женщину легкого поведения, и угрожала убить. Ирина с мужем срочно поехали в школу к директору на Фестивальную, 25.

— Моя дочь рассказала, что у них в школе был конфликт со сверстниками. После этого с них взяли объяснительные, а потом завуч по воспитательной работе и руководитель параллельного класса стала с ними общаться. Как написала дочь в сообщении, Галина Евгеньевна обозвала ее неприличным словом. Когда дочь ответила, что она не имеет права так говорить, та сказала: «Убью и задушу тебя вообще». Мы сразу поехали разбираться с мужем к директору, — рассказала екатеринбурженка Ирина.

Она уточнила, что девочку они перевели в эту школу недавно, она учится тут всего вторую четверть. Особых споров с завучем раньше не было. Хотя изначально директор, несмотря на наличие мест, не хотела записывать 13-летнего подростка в школу.

Когда Ирина с мужем пришли пообщаться с завучем и директором, учитель сказала, что девочка виновата сама, устроила конфликт с кулаками, что она сама не имела права так себя вести. Муж Ирины снял разговор на камеру, причем директор школы не разрешала ему снимать «без разрешения пресс-службы».

— Ваша дочь сама вела себя агрессивно, устроила драку. Я никак ее не обзывала. Ваша дочь мне сказала «Вы не имеете права так говорить», а я ей ответила: «А какое право ты имеешь наносить травмы, разбивать носы?» Я всего два слова ей сказала «убью и задушу». Это было сказано не напрямую, что так и произойдет, а после ее слов. Если считаете, что это были угрозы — ваше право к этому так относиться. Каждый понимает так, как хочет понимать, — комментирует на видеозаписи ситуацию завуч Галина Евгеньевна.

Директор школы улаживать конфликт внутри школы в данной ситуации не стала, посоветовала обратиться в отдел полиции с заявлением, если родителей ситуация не устраивает.

Как уточнила мама потерпевшей девочки, заявление она поехала и написала в тот же день, его приняли в отделе полиции № 15.

В полиции НАШЕЙ подтвердили, что заявление от женщины было принято.

— В ОП № 15 16 марта было подано заявление от екатеринбурженки о конфликте ее дочери с учителем школы № 115. Сотрудники ПДН выехали в учебное заведение, чтобы опросить ребенка и преподавательский состав. Проводится проверка. После этого будет принято процессуальное решение, — уточнили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

В самом учебном заведении до директора удалось дозвониться только сегодня, но там от комментариев отказались.

— Никаких официальных комментариев мы без согласования с учредителем не даем. Вчера в школу приезжали представители полиции, идет проверка. Никто от учебы или работы не отстранен, — ответила директор Анна Питерских.