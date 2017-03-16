В Екатеринбурге забытый школьный рюкзак стал причиной закрытия двух станций метро

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.03.2017
В Екатеринбурге утром 17 марта закрыли две станции метро – «Чкаловскую» и «Ботаническую». Пассажиров не пускали внутрь.
«Станция закрыта по техническим причинам»
На входах в метро висели таблички, что «станция закрыта по техническим причинам». Оцепления около станции не было, из полиции – только сотрудники метрополитена. Внутри уже никого из пассажиров не было, – сообщили очевидцы.
– По громкой связи объявили: «Уважаемые пассажиры, станция метро временно закрыта. Выбирайте другие маршруты». Из метро выходили люди, их тоже попросили покинуть станцию, объяснили – по техническим причинам, – говорят свидетели происшествия.
Движение поездов восстановлено
В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области подтвердили: станции метрополитена закрывали «по техническим причинам». Как стало известно позднее, этими причинами стала забытая кем-то из пассажиров сумка. Опасный предмет изъят, исследован, угрозы нет.
Движение поездов восстановили оперативно.
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