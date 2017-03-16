В Екатеринбурге забытый школьный рюкзак стал причиной закрытия двух станций метро

Утром многим пассажирам пришлось добираться на работу на наземном транспорте.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.03.2017

В Екатеринбурге утром 17 марта закрыли две станции метро – «Чкаловскую» и «Ботаническую». Пассажиров не пускали внутрь.

«Станция закрыта по техническим причинам»

На входах в метро висели таблички, что «станция закрыта по техническим причинам». Оцепления около станции не было, из полиции – только сотрудники метрополитена. Внутри уже никого из пассажиров не было, – сообщили очевидцы.

– По громкой связи объявили: «Уважаемые пассажиры, станция метро временно закрыта. Выбирайте другие маршруты». Из метро выходили люди, их тоже попросили покинуть станцию, объяснили – по техническим причинам, – говорят свидетели происшествия.

Движение поездов восстановлено

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области подтвердили: станции метрополитена закрывали «по техническим причинам». Как стало известно позднее, этими причинами стала забытая кем-то из пассажиров сумка. Опасный предмет изъят, исследован, угрозы нет.

Движение поездов восстановили оперативно.

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