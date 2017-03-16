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В Свердловской области «черные лесорубы» за вырубку деревьев получили условные сроки

В Свердловской области «черные лесорубы» за вырубку деревьев получили условные сроки
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Фото: открытые источники
Они вырубили 12 елей и 1 сосну в Ачитском лесничестве.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.03.2017

Красноуфимский районный суд вынес приговор по уголовному делу «черных лесорубов». Они признаны виновными. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области сегодня, 17 марта.

Статья «Незаконная рубка лесных насаждений»

Дело было заведено в отношении Сергея Шульгина, Владимира Орлова и Николая Родионова. Их признали виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору».

С февраля по март прошлого, 2016 года, мужчины незаконно вырубили 12 елей и одну сосну на территории Ачитского участкового лесничества. Ущерб составил почти 140 тысяч рублей. Эту сумму подсудимые государству возместили.

Какое наказание за то, что незаконно спилили деревья

Каждому лесорубу назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 8 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. А бензопилы, которыми пользовались виновные, изъяты в доход государства.

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Галина Исакова, 17.03.2017, 18:09
Тэги: Суд, Бизнес
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