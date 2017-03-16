В Свердловской области обнаружили склад с поддельным алкоголем элитных марок

Полицейские изъяли 12 тысяч бутылок со спиртным 32 известных марок.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.03.2017

Полицейские накрыли склад с контрафактным алкоголем, сообщили в областном управлении МВД 17 марта.

Во время рейда в Верхней Салде полицейские нашли в гаражном боксе более 12 тысяч бутылок с алкоголем 32 известных марок. Общий объем спиртного – виски, коньяка и водки – составил 3,7 тысячи литров. В гаражах по соседству полицейские нашли коробки с готовой алкогольной продукцией, пустые бутылки, пятилитровые емкости с этиловым спиртом и поддельные акцизные марки и этикетки.

В отношении 54-летнего владельца склада поддельного алкоголя возбудили уголовное дело, ему грозит до шести лет тюрьмы. Мужчина признал, что владельцем спиртного является он, но сотрудничать с правоохранительными органами не захотел. Известно, что он уже имеет судимость за продажу поддельного алкоголя.