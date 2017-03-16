Звезде «Уральских пельменей» Илане Юрьевой предложили роль Одри Хепберн и 50 тысяч долларов

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.03.2017
Звезде шоу «Уральские пельмени» Илане Юрьевой предложили роль в голливудском фильме и большую премию, если она пострижет свои волосы. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает издание 7days.ru.
Поиски актрисы на роль Одри Хепберн
Как пишет издание, во время своей поездки в Америку, Илана пошла вечером на один из мюзиклов. Там ее заметил кинопродюсер, который как раз искал актрису на роль Одри. Увидев красивую девушку, продюсер без колебаний сделал ей предложение, добавив к устному приглашению в кино обещание большой премии.
Илане Юрьевой предложили отрезать волосы
По словам Иланы, в фильме Одри носит короткую, почти мальчишескую стрижку. Создатели фильма решили не пользоваться париками и спецэффектами, а потому актрисе, которую утвердят на роль, предлагается действительно отрезать свои родные волосы. За такую жертву американцы готовы заплатить 50 тысяч долларов.
- Дала ли свое согласие «пельмешка» Илана Юрьева, не сообщается.
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