Звезде «Уральских пельменей» Илане Юрьевой предложили роль Одри Хепберн и 50 тысяч долларов

Девушку заметил голливудский продюсер и сразу сделал ей предложение.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.03.2017

Звезде шоу «Уральские пельмени» Илане Юрьевой предложили роль в голливудском фильме и большую премию, если она пострижет свои волосы. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает издание 7days.ru.

Поиски актрисы на роль Одри Хепберн

Как пишет издание, во время своей поездки в Америку, Илана пошла вечером на один из мюзиклов. Там ее заметил кинопродюсер, который как раз искал актрису на роль Одри. Увидев красивую девушку, продюсер без колебаний сделал ей предложение, добавив к устному приглашению в кино обещание большой премии.

Илане Юрьевой предложили отрезать волосы

По словам Иланы, в фильме Одри носит короткую, почти мальчишескую стрижку. Создатели фильма решили не пользоваться париками и спецэффектами, а потому актрисе, которую утвердят на роль, предлагается действительно отрезать свои родные волосы. За такую жертву американцы готовы заплатить 50 тысяч долларов.

Дала ли свое согласие «пельмешка» Илана Юрьева, не сообщается.

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