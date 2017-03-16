Наверх
Звезде «Уральских пельменей» Илане Юрьевой предложили роль Одри Хепберн и 50 тысяч долларов
17:34, сегодня
В Екатеринбурге полиция ищет грабителя, напавшего на женщину на станции Шарташ
16:55, сегодня
В центре Екатеринбурга открылся музей художника Миши Брусиловского
16:15, сегодня
В Екатеринбурге проспект Ленина соединят с улицей Татищева осенью
15:47, сегодня
Прокуратура Екатеринбурга найдет виновных в падении огромной глыбы льда на голову женщины
15:36, сегодня
Под Екатеринбургом со льдины на водохранилище эвакуировали 16 рыбаков
14:50, сегодня
Кризиса нет: в Администрации Екатеринбурга опровергли наличие долгов по зарплате работникам транспортных компаний
14:33, сегодня
За право сыграть против «Урала» будут бороться 113 болельщиков
14:23, сегодня
«Пьянка, деньги, два стола»: рецензия на фильм «Везучий случай»
13:54, сегодня
Гороскоп на неделю с 20 по 26 марта 2017 года
13:52, сегодня
В Нижнем Тагиле сотрудник ГУФСИН получил 7,5 лет «строгача» за мошенничество и вымогательство взятки
13:10, сегодня
В Екатеринбурге стартовала подготовка к акции «Бессмертный полк»
13:05, сегодня
Жители Свердловской области очень интересуются гектарами земли на Дальнем Востоке и активно подают заявки
13:00, сегодня
В Свердловской области обнаружили склад с поддельным алкоголем элитных марок
12:30, сегодня1
Уральским женщинам снится рыба, а мужчинам – змеи: Яндекс выяснил топ запросов о толковании снов у жителей Екатеринбурга
12:19, сегодня
«Убью и задушу!» В школе Екатеринбурга завуч обозвала 13-летнюю ученицу неприличным словом и угрожала ей убийством
12:10, сегодня4
В Екатеринбурге на суд по делу Соколовского пришел замгенконсула Германии
11:42, сегодня1
В Нижнем Тагиле родители подростка, столкнувшего девочку в фонтан, заплатят ее семье 300 тысяч
11:39, сегодня
В Екатеринбурге забытый школьный рюкзак стал причиной закрытия двух станций метро
11:31, сегодня
В Екатеринбурге загорелось здание УМВД: спасатели эвакуировали почти 500 человек
11:07, сегодня2
Из Екатеринбурга в Казань пустят дополнительный поезд
10:31, сегодня
«Пусть его дяденьки в СИЗО перевоспитают»: пятый день суда по делу блогера Руслана Соколовского в Екатеринбурге
09:51, сегодня3
В России светофоры на пешеходных переходах станут обязательными
09:45, сегодня
В Нижнем Тагиле на рабочего УВЗ упала железная конструкция весом 350 килограммов
09:16, сегодня
Выходные в Екатеринбурге с 18 по 19 марта: чемпионат по уличным танцам, турнир по автокерлингу и концерт Мишеля Леграна
09:00, сегодня
Натяжной потолок: быстро, чисто и практично!
08:45, сегодня
Выходные в Екатеринбурге будут солнечными и прохладными
08:41, сегодня
Екатеринбурженка во Франции: «Весь город - это сплошные каменные лестницы, арки, тайные проходы»
08:30, сегодня1
В Екатеринбурге пожарная машина перевернулась после столкновения с «Опелем»
08:20, сегодня
В Екатеринбурге муковоз врезался в столб, уходя от столкновения с легковушкой
20:54, 16.03.2017
Антон Баков продает свои земли в Екатеринбурге: монархист готовится уехать из России
20:23, 16.03.2017
Минтруд РФ определил выходные и праздничные дни в 2018 году
19:46, 16.03.2017
Директор Екатеринбургского политехникума, второкурсницу которого нашли мертвой: «Была ссора с молодым человеком»
19:13, 16.03.20171
Смог окутает Свердловскую область на несколько дней
18:31, 16.03.2017
Уралец, ударивший полицейского по лицу, получил два года «строгача»
17:55, 16.03.20172
В Екатеринбурге ограбили фуру с пивом, пока водитель спал
17:34, 16.03.2017
«Голышом никого не будет!» В Екатеринбурге пройдет пикет феминисток
17:30, 16.03.2017
«Соколовский меня не задел»: выпускник духовной семинарии рассказал, почему поддерживает ловца покемонов
16:57, 16.03.20172
Как защитить себя от вредного ментального влияния: в вузах Екатеринбурга вводят курс «Основы духовной безопасности»
16:40, 16.03.20172
Подруга екатеринбурженки, обнаруженной мертвой в гостинице: «Мужчину, который был с ней, нашли»
16:10, 16.03.2017
В Екатеринбурге массовое ДТП с автобусом парализовало движение на Белинского
15:10, 16.03.2017
За миллион на свободу: в Екатеринбурге отпустили руководителя клуба «Храбр», обвиняемого в мошенничестве
14:45, 16.03.2017
В заброшенной больнице в центре Екатеринбурга будут учить детей
14:29, 16.03.20171
Двум екатеринбуржцам, промышлявшим кражей колес, дали по 8 и 9 лет колонии
14:10, 16.03.2017
Пить — нельзя: Екатеринбург попал в список городов с самой плохой водой из-под крана
13:30, 16.03.2017
Аэропорт Екатеринбурга попал в десятку лучших авиаузлов мира
13:14, 16.03.2017
В Нижнем Тагиле пропал молодой человек из Новоуральска
12:44, 16.03.2017
Соколовский прощен: верующие екатеринбуржцы приняли извинения блогера
12:35, 16.03.20171
Свердловчанин заплатит 50 тысяч за то, что ударил по лбу сотрудника ДПС
12:25, 16.03.2017
В Екатеринбурге женщину-полицейского уволили за покупку квартиры
12:16, 16.03.2017
Полпред президента Холманских обвинил свердловские СМИ в критике религии и церкви
11:51, 16.03.2017

Звезде «Уральских пельменей» Илане Юрьевой предложили роль Одри Хепберн и 50 тысяч долларов

Звезде «Уральских пельменей» Илане Юрьевой предложили роль Одри Хепберн и 50 тысяч долларов
16+
Фото: Инстаграм Иланы Юрьевой
Девушку заметил голливудский продюсер и сразу сделал ей предложение.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.03.2017

Звезде шоу «Уральские пельмени» Илане Юрьевой предложили роль в голливудском фильме и большую премию, если она пострижет свои волосы. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает издание 7days.ru.

Поиски актрисы на роль Одри Хепберн

Как пишет издание, во время своей поездки в Америку, Илана пошла вечером на один из мюзиклов. Там ее заметил кинопродюсер, который как раз искал актрису на роль Одри. Увидев красивую девушку, продюсер без колебаний сделал ей предложение, добавив к устному приглашению в кино обещание большой премии.

илана юрьева

Илане Юрьевой предложили отрезать волосы

По словам Иланы, в фильме Одри носит короткую, почти мальчишескую стрижку. Создатели фильма решили не пользоваться париками и спецэффектами, а потому актрисе, которую утвердят на роль, предлагается действительно отрезать свои родные волосы. За такую жертву американцы готовы заплатить 50 тысяч долларов.

илана юрьева

  • Дала ли свое согласие «пельмешка» Илана Юрьева, не сообщается.

илана юрьева

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы выигрывать ценные призы!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Галина Исакова, 17.03.2017, 17:34
Тэги: Фото, Красота, Психология
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Расписание Скандалы Шоу-бизнес Мультимедиа Семья ЧМ-2018 Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Дети Гололед Еда Бэби-боксы Грипп в Екатеринбурге Военный репортаж Биатлон Обрушение крыши на Калинина Авто Мировые новости Животные Новости России Образование Путин Афиша ВУЗ Транспорт Бизнес Кризис и санкции Экономика Футбол Дом-2 Новости дня ЗАГС История Екатеринбурга Розыск В Египте разбился самолет с российскими туристами Самолет Новый год Расстрел на Депутатской Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Статистика Позитив Дорожные воины ДТП Здоровье Война ритуальных агентств Мотоциклы Развлечения ЖКХ Доска позора Спорт Ошибки врачей Искусство Слухи Транспортная реформа Производство Выставки Суд Самолет Минобороны упал в Якутии МЧС Мужчины Отдых История успеха Пожар Экономия Парковки Взрыв Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Ловец покемонов Жизнь в городе Снос монастыря на Качканаре СМИ Расстрел Интервью Отношения Эксклюзив Убийство в Рахмангулово Медицина ГИБДД Репортаж Катастрофа Горящие авто Музыка Скорая помощь Общественный транспорт Политика Тест Красота Голодовка в колонии Женщины Рецензия Грипп Рейтинг Сибирская язва Растения Необычное Корь Школа Коллекторы Кто заработал Недвижимость Опрос Психология Высокие технологии Дело Пьянкова В Екатеринбурге -40 градусов Баскетбол Личное Религия Студенты Культура Смерть Крушение самолета под Ростовом Конкурсы Туризм Скандал с Новиковым Интернет Строительство Волейбол Отключение света Уралмаш, Эльмаш Новости Знаменитости Мистика Лайфхак Ту 154 Пусть говорят Видео Приостановка полетов в Египет Происшествия Ельцин-центр Взятки Приговор Лошагину Храм святой Екатерины Криминал Дороги Мода Фото ИГИЛ Деньги Погода Горячее Секс Хоккей Хэллоуин-2015

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru