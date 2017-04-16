«Благодарен главе государства за оказанное доверие»: Евгений Куйвашев прокомментировал свою отставку

Глава региона вовсе не собирается уходить со своего поста, а совсем наоборот.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017

Вслед за сообщением о том, что президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, вступивший в силу с сегодняшнего дня, на сайте главы региона появился официальный комментарий по этому поводу. Из него становится понятно, что Куйвашев вовсе не собирается никуда уходить. Отставка с поста главы региона дает ему возможность участия в предвыборной компании и переизбрания на новый срок.

– Благодарен главе государства за оказанное доверие и сделаю все, чтобы его оправдать, – начал Куйвашев со слов благодарности Путину, который назначил его врио губернатора до выборов, которые пройдут в сентябре. – Это оценка не только моей работы, но и работы правительства Свердловской области, всех жителей нашего региона. Ведь все, что удалось сделать за последние пять лет, было достигнуто благодаря упорному труду и активной жизненной позиции свердловчан. А нам действительно есть чем гордиться.

После чего глава региона перечислил главные достижения региона за эту пятилетку, а именно: продолжительность жизни уральцев выросла до 70 лет, численность населения увеличилась более чем на 22 тысячи человек, в 2 раза выросло количество многодетных семей. Кроме того, за минувшие пять лет было введено в эксплуатацию более 30 новых крупных производств, а средняя зарплата по области, по словам Куйвашева, выросла в полтора раза. А также он напомнил, что за эти годы было построено более 10 миллионов квадратных метров жилья, и в регионе полностью ликвидировали дефицит мест в детских садах для ребятишек в возрасте от 3 до 7 лет.

– В ближайшие годы – считаю это своей ключевой задачей – Свердловская область должна войти в тройку регионов-лидеров, – нескромно заявил Куйвашев вслед за этим. – Рассчитываю, что программа «Пятилетка развития», которая получила одобрение руководства страны и которую мы разрабатываем для качественного рывка региона вперед, найдет отклик среди свердловчан. Уверен, вместе нам удастся сделать родную область еще сильнее, конкурентнее, привлекательнее для жизни.

После чего врио губернатора региона добавил, что Урал был и остается локомотивом российской экономики, и все это прекрасно понимают.

– Сегодня на федеральном уровне ведется разработка стратегии, которая позволит нашему государству идти вперед несмотря ни на какие преграды, – сказал Евгений Куйвашев. – В этом смысле наша «Пятилетка развития» станет важнейшей частью президентской программы развития. Все мы, свердловчане, – члены президентской команды. И именно от нас зависит благополучие и процветание великой России.