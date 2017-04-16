Болельщики и волонтеры не будут платить за проезд во время ЧМ-2018 в Екатеринбурге

Зрители и волонтеры будут предъявлять билеты на матч и аккредитационные карты.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017

Зрители и волонтеры будут ездить на общественном транспорте во время чемпионата мира по футболу бесплатно. Соответствующее постановление подписал Александр Якоб, сообщили в администрации Екатеринбурга.

Болельщики в дни матчей мундиаля будут ездить в городском транспорте бесплатно. Для этого такие пассажиры должны показать кондуктору персонифицированные карты зрителя и билет на матч, на котором указана дата игры. Волонтеры, которым также будет предоставлено право бесплатного проезда, будут предъявлять карты аккредитации. Не будут платить за проезд и лица, внесенные в списки FIFA. Ограничений по количеству поездок при этом не будет.

Во время чемпионата работу общественного транспорта при необходимости будут продлевать минимум на четыре часа после завершения матча.