Болельщики и волонтеры не будут платить за проезд во время ЧМ-2018 в Екатеринбурге

Зрители и волонтеры будут предъявлять билеты на матч и аккредитационные карты.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017
Зрители и волонтеры будут ездить на общественном транспорте во время чемпионата мира по футболу бесплатно. Соответствующее постановление подписал Александр Якоб, сообщили в администрации Екатеринбурга.
Болельщики в дни матчей мундиаля будут ездить в городском транспорте бесплатно. Для этого такие пассажиры должны показать кондуктору персонифицированные карты зрителя и билет на матч, на котором указана дата игры. Волонтеры, которым также будет предоставлено право бесплатного проезда, будут предъявлять карты аккредитации. Не будут платить за проезд и лица, внесенные в списки FIFA. Ограничений по количеству поездок при этом не будет.
Во время чемпионата работу общественного транспорта при необходимости будут продлевать минимум на четыре часа после завершения матча.
- Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах: Москве, Казани, Сочи, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге. В уральской столице пройдет четыре матча группового этапа турнира.
- Ранее сообщалось, что сотрудники полиции, пожарной службы, МЧС, отелей и гостиниц, а также медработники пройдут обучение к ЧМ-2018 по разным направлениям, в том числе обучение иностранному языку. По итогам обучения специалисты сдадут экзамены.
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