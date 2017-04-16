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Болельщики и волонтеры не будут платить за проезд во время ЧМ-2018 в Екатеринбурге

Болельщики и волонтеры не будут платить за проезд во время ЧМ-2018 в Екатеринбурге
16+
Фото: Дмитрий Шевалдин
Зрители и волонтеры будут предъявлять билеты на матч и аккредитационные карты.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017

Зрители и волонтеры будут ездить на общественном транспорте во время чемпионата мира по футболу бесплатно. Соответствующее постановление подписал Александр Якоб, сообщили в администрации Екатеринбурга.
 
Болельщики в дни матчей мундиаля будут ездить в городском транспорте бесплатно. Для этого такие пассажиры должны показать кондуктору персонифицированные карты зрителя и билет на матч, на котором указана дата игры. Волонтеры, которым также будет предоставлено право бесплатного проезда, будут предъявлять карты аккредитации. Не будут платить за проезд и лица, внесенные в списки FIFA. Ограничений по количеству поездок при этом не будет.
 
Во время чемпионата работу общественного транспорта при необходимости будут продлевать минимум на четыре часа после завершения матча.
  • Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах: Москве, Казани, Сочи, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге. В уральской столице пройдет четыре матча группового этапа турнира.
  • Ранее сообщалось, что сотрудники полиции, пожарной службы, МЧС, отелей и гостиниц, а также медработники пройдут обучение к ЧМ-2018 по разным направлениям, в том числе обучение иностранному языку. По итогам обучения специалисты сдадут экзамены.
  • Другие материалы о подготовке Екатеринбурга к ЧМ-2018 читайте здесь.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 17.04.2017, 15:21
Тэги: Общественный транспорт, ЧМ-2018
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