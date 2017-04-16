Директора УК в Ирбите наказали за обрушение стен нескольких старых домов‍

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017
В Ирбите областная прокуратура проверила управляющую компанию «Северный жилищный комплекс», в ведомстве которой находились три исторических особняка с рухнувшими стенами. Об этом 17 апреля рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
— В ходе обследования 38 домов, находящихся в управлении компании, были выявлены множественные нарушения обязательных требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. По результатам проверки в отношении директора управляющей компании Виталия Светлолобова было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований», — уточнили в ведомстве.
По данным прокуратуры, Светлолобов уже не раз привлекался к административной ответственности. По инициативе прокуратуры, постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Ирбитского судебного района директора проблемной УК дисквалифицировали на 1 год.
- Первое ЧП произошло в июле 2016 года: частично обрушилась стена первого этажа жилого дома № 18 по улице Орджоникидзе. 17 сентября рухнула стена второго этажа жилого многоквартирного дома № 60 по улице Кирова, а в феврале 2017 года пострадал дом № 47 по улице Орджоникидзе.