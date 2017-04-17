Наверх

Екатеринбургский гонщик Сергей Карякин стал послом ЧМ-2018

Екатеринбургский гонщик Сергей Карякин стал послом ЧМ-2018
16+
Фото: Дмитрий Шевалдин
Карякин стал победителем ралли «Дакар» в 2017 году.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017

Сергей Карякин, победитель ралли «Дакар» в 2017 году, стал новым послом чемпионата мира по футболу от Екатеринбурга. Об этом Сергей сообщил на своей странице в Инстаграме 15 апреля.
 
Карякин отметил, что быть послом ЧМ-2018 для него – большая честь. Гонщик пообещал, что будет максимально поддерживать Екатеринбург во время мундиаля. 
 
16 апреля в городе прошел матч между футбольными клубами «Урал» и «Томь», который завершился победой уральцев и который открывал Сергей Карякин. Спортсмен провел автограф-сессию с болельщиками и перед началом матча символично ударил по мячу.
 
Сергей Карякин стал победителем в зачете «квадроциклы» самого сложного ралли в мире – ралли «Дакар» в 2017 году. Екатеринбуржец взял трофей с четвертой попытки. 
  • Помимо гонщика, послами ЧМ-2018 от Екатеринбурга стали биатлонист Антон Шипулин, хоккеист Павел Дацюк, музыкант Вячеслав Бутусов, композитор Александр Пантыкин, футболист Олег Шатов и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ирина Зильбер.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 17.04.2017, 10:33
Тэги: Спорт, ЧМ-2018
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
ГИБДД Знаменитости Кто заработал Эксклюзив Мода СМИ Ту 154 Шоу-бизнес Парковки Позитив Сибирская язва Женщины Дороги Волейбол Секс Школа Отдых История Екатеринбурга ЧМ-2018 Отключение света Уралмаш, Эльмаш Путин Бэби-боксы Убийство в Рахмангулово Горячее Жизнь в городе ЗАГС Обрушение крыши на Калинина Доска позора Интервью Хэллоуин-2015 Новости России Мужчины Репортаж Самолет Статистика Пожар Красота Музыка Транспорт Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Приговор Лошагину Биатлон Авто Приостановка полетов в Египет Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Экономия Голодовка в колонии Взрыв Афиша Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Новый год Взятки Горящие авто Отношения Конкурсы Корь Лайфхак Крушение самолета под Ростовом Война ритуальных агентств Розыск Грипп в Екатеринбурге Общественный транспорт Происшествия Баскетбол Опрос Футбол Храм святой Екатерины Видео Новости Кризис и санкции Интернет Гололед Образование Выставки Личное Расстрел Религия Производство Транспортная реформа Грипп Растения ВУЗ Семья Расстрел на Депутатской Мультимедиа Рейтинг Хоккей Спорт Искусство Катастрофа Экономика ИГИЛ Культура Слухи Развлечения Медицина Новости дня МЧС Ельцин-центр Мотоциклы Погода Деньги В Египте разбился самолет с российскими туристами Снос монастыря на Качканаре Недвижимость Политика Дело Пьянкова Смерть Мистика Рецензия Строительство Дети Студенты Пусть говорят Коллекторы Дорожные воины Здоровье Мировые новости Еда В Екатеринбурге -40 градусов Военный репортаж Высокие технологии Животные Туризм Ловец покемонов Скандалы Необычное Ошибки врачей Скорая помощь Самолет Минобороны упал в Якутии ДТП ЖКХ Дом-2 Психология Криминал Бизнес История успеха Фото Расписание Скандал с Новиковым Суд Тест

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru