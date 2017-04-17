Екатеринбургский гонщик Сергей Карякин стал послом ЧМ-2018

Карякин стал победителем ралли «Дакар» в 2017 году.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017

Сергей Карякин, победитель ралли «Дакар» в 2017 году , стал новым послом чемпионата мира по футболу от Екатеринбурга. Об этом Сергей сообщил на своей странице в Инстаграме 15 апреля.

Карякин отметил, что быть послом ЧМ-2018 для него – большая честь. Гонщик пообещал, что будет максимально поддерживать Екатеринбург во время мундиаля.

16 апреля в городе прошел матч между футбольными клубами «Урал» и «Томь», который завершился победой уральцев и который открывал Сергей Карякин. Спортсмен провел автограф-сессию с болельщиками и перед началом матча символично ударил по мячу.

Сергей Карякин стал победителем в зачете «квадроциклы» самого сложного ралли в мире – ралли «Дакар» в 2017 году. Екатеринбуржец взял трофей с четвертой попытки.