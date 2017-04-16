Екатеринбургский пруд требуют признать объектом культурного наследия

Общественники подали заявление в Управление госохраны объектов культурного наследия.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017
В Екатеринбурге общественники просят признать городской пруд объектом культурного наследия, сообщает ЕТВ 17 апреля.
Архитектор Елена Морозова подала заявление в областное Управление государственной охраны ОКН с просьбой внести пруд Екатеринбурга в перечень объектов культурного наследия. На 35 страницах архитектор перечислила доказательства ценности пруда с точки зрения истории, архитектуры, градостроительства, искусства, науки, эстетики, этнологии, антропологии, социальной культуры. В подтверждение своей точки зрения Морозова приложила фотографии и документы 18-21 веков.
По словам Морозовой, сегодня городской пруд - единственная часть исторического технологического комплекса Исетского завода, которая дошла до наших дней практически в неизменном виде.
- Ведомство должно ответить на заявление архитектора в течение трех месяцев.
-
8 апреля в Екатеринбурге прошла вторая акция против строительства храма cвятой Екатерины на городском пруду. Горожане во второй раз «обняли» пруд, требуя защитить его от застройки.
-
Автор проекта храма-на-воде Михаил Голобородский пообещал в скором времени представить новый вариант застройки водоема.
-
Идею построить храм критикуют горожане, представители власти, блогеры, активисты, писатели и архитекторы. В Сети собирают подписи против строительства, а в городе раздают соответствующие листовки.