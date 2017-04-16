Екатеринбургский пруд требуют признать объектом культурного наследия

Общественники подали заявление в Управление госохраны объектов культурного наследия.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017

В Екатеринбурге общественники просят признать городской пруд объектом культурного наследия, сообщает ЕТВ 17 апреля.

Архитектор Елена Морозова подала заявление в областное Управление государственной охраны ОКН с просьбой внести пруд Екатеринбурга в перечень объектов культурного наследия. На 35 страницах архитектор перечислила доказательства ценности пруда с точки зрения истории, архитектуры, градостроительства, искусства, науки, эстетики, этнологии, антропологии, социальной культуры. В подтверждение своей точки зрения Морозова приложила фотографии и документы 18-21 веков.

По словам Морозовой, сегодня городской пруд - единственная часть исторического технологического комплекса Исетского завода, которая дошла до наших дней практически в неизменном виде.