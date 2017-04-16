Елена Ваенга поздравит Екатеринбург на концерте в честь Дня Победы

Также для горожан будут организованы квест, спектакль и салют в 22.30.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017

На главном концерте Екатеринбурга в честь Дня Победы горожан поздравит Елена Ваенга вместе с Игорем Сухановым. До этого, как уточнили в администрации, днем будет показан спектакль и организован квест о войне.

После проведения парада на площади 1905 года пройдет спектакль-лекция, в котором расскажут интересные факты о Екатеринбурге во время Великой Отечественной войны. Днем на Плотинке около музея архитектуры и дизайна пройдет квест, который будет опять-таки посвящен фактам моментам жизни Свердловска времен войны.

— На квест будем пускать по 10 человек в порядке живой очереди. Им надо будет отвечать на вопросы и в конце должны разгадать шифровку и открыть военный сейф. Покажут винтовку Мосина и расскажут, какие троллейбусы ходили в нашем городе в те годы, — рассказал e1 исполнительный директор городских праздничных мероприятий Илья Марков.

Праздничный концерт на Октябрьской площади около Драмтеатра стартует в 20 часов. Здесь в течение 2,5 часов будут выступать оркестр штаба ЦВО, Игорь Саруханов и Елена Ваенга.