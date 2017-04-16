Елена Ваенга поздравит Екатеринбург на концерте в честь Дня Победы

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017
На главном концерте Екатеринбурга в честь Дня Победы горожан поздравит Елена Ваенга вместе с Игорем Сухановым. До этого, как уточнили в администрации, днем будет показан спектакль и организован квест о войне.
После проведения парада на площади 1905 года пройдет спектакль-лекция, в котором расскажут интересные факты о Екатеринбурге во время Великой Отечественной войны. Днем на Плотинке около музея архитектуры и дизайна пройдет квест, который будет опять-таки посвящен фактам моментам жизни Свердловска времен войны.
— На квест будем пускать по 10 человек в порядке живой очереди. Им надо будет отвечать на вопросы и в конце должны разгадать шифровку и открыть военный сейф. Покажут винтовку Мосина и расскажут, какие троллейбусы ходили в нашем городе в те годы, — рассказал e1 исполнительный директор городских праздничных мероприятий Илья Марков.
- Фейерверк 9 мая начнется в 22.30 под музыку военных лет. Световое шоу в общем продлится около 17 минут.
- На организацию празднования Дня Победы в 2017 году в Екатеринбурге планируют потратить 19 миллионов рублей.