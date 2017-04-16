«Я здесь не проигрывал ни одних выборов»: Евгений Ройзман объявил, что идет в губернаторы Свердловской области

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017
Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман объявил, что будет баллотироваться в губернаторы.
«Иду в губернаторы Свердловской области. Я здесь не проигрывал ни одних выборов», – написал он на своих страницах в Facebook и в Twitter.
Заметим, что Ройзман уже не раз говорил о том, что собирается бороться за пост губернатора в 2017 году, чтобы «не пустить» на второй срок Евгения Куйвашева.
Иду в губернаторы Свердловской области. Я здесь не проигрывал ни одних выборов.— Евгений Ройзман (@roizmangbn) 17 апреля 2017 г.
– Я уже об этом говорил не один раз. Если в выборах будет участвовать Евгений Куйвашев, то я обязательно составлю ему конкуренцию. Если же этого не будет, я просто поддержу какого-либо сильного кандидата. Я был во всех городах области, у меня везде есть соратники. Я считаю, что если я пойду, то выиграю эти выборы. Другое дело – как к этому отнесутся в Москве, – заявлял Ройзман ранее.
- Напомним: 17 апреля Владимир Путин отправил Евгения Куйвашева в отставку и тем же указом назначил его врио губернатора Свердловской области. За что Куйвашев поблагодарил президента в своем официальном комментарии по этому поводу.
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