«Я здесь не проигрывал ни одних выборов»: Евгений Ройзман объявил, что идет в губернаторы Свердловской области

Об этом глава Екатеринбурга написал на своих страницах в соцсетях.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман объявил, что будет баллотироваться в губернаторы.

«Иду в губернаторы Свердловской области. Я здесь не проигрывал ни одних выборов», – написал он на своих страницах в Facebook и в Twitter.

Заметим, что Ройзман уже не раз говорил о том, что собирается бороться за пост губернатора в 2017 году, чтобы «не пустить» на второй срок Евгения Куйвашева.

Иду в губернаторы Свердловской области. Я здесь не проигрывал ни одних выборов. — Евгений Ройзман (@roizmangbn) 17 апреля 2017 г. – Я уже об этом говорил не один раз. Если в выборах будет участвовать Евгений Куйвашев, то я обязательно составлю ему конкуренцию. Если же этого не будет, я просто поддержу какого-либо сильного кандидата. Я был во всех городах области, у меня везде есть соратники. Я считаю, что если я пойду, то выиграю эти выборы. Другое дело – как к этому отнесутся в Москве, – заявлял Ройзман ранее.

Напомним: 17 апреля Владимир Путин отправил Евгения Куйвашева в отставку и тем же указом назначил его врио губернатора Свердловской области. За что Куйвашев поблагодарил президента в своем официальном комментарии по этому поводу.

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