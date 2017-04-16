Будет советовать, как правильно: Евгения Липовича взяли в помощники руководителям «Уралкерамики»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017
Бывшего замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства Евгения Липовича назначили на должность советника гендиректора завода «Уралкерамика», написал 17 апреля Znak.com.
О новом месте работы Липовича стало известно сегодня на праздновании дня местного самоуправления в театре Эстрады. Кроме того, он получил почетную грамоту губернатора Свердловской области за работу в органах местной власти.
- Евгений Липович ушел в отставку со своей должности в феврале 2017 года. В тот же день было объявлено о переносе даты внедрения транспортной реформы, которую курировал Липович, на 2019 год.
- Должность замглавы администрации по вопросам благоустройства занял Евгений Архипов, ранее руководивший Ленинским районом города.