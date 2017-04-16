«Может, покемонов ловит?!»: губернатор Куйвашев предпочел мобильный телефон пасхальной службе

Интернет-пользователи опубликовали фото губернатора из храма.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев встретил Пасху в екатеринбургском храме с телефоном в руках. Фото губернатора опубликовал 16 апреля портал pikabu.

Интернет-пользователей под ником THRASH01 опубликовал фотографию Евгения Куйвашева с пасхальной службы в храме. Губернатор стоит среди людей со свечкой и телефоном в руках и смотрит на экран мобильного. Фотография подписана фразой «Может покемонов ловит?!?!»

В комментариях под фото пользователи предположили, что губернатор просто ставит галочку в списке дел, в котором значится поход в церковь. Другие высказали мнение, что глава Свердловской области «через приложение очищается». Некоторые пользователи возмутились поведением автора фото, который, очевидно, тоже достал телефон в храме, чтобы сфотографировать губернатора.