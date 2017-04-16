На Урале шторм оставил без света 8 населенных пунктов

Энергетики перешли на круглосуточную работу.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017
В Свердловской и Челябинской областях из-за ураганного ветра без света остались почти 2600 человек. В пресс-службе ОАО «МРСК Урала» уточнили, что за минувшие сутки на сетях Среднего Урала из-за плохой погоды произошло 80 технологических нарушений, написал znak.com 17 апреля.
Энергетики перешли на круглосуточную работу, чтобы все починить. Подача электроснабжения нарушена в восьми населенных пунктах Ирбитского, Невьянского, Сысертского и Красноуральского городских округов. Без электроснабжения на утро 17 апреля оставались более 800 человек.
В Челябинской области за сутки было зафиксировано порядка 50 нарушений, без электроснабжения находятся около 2 тысяч человек.
В ближайшее время специалисты обещают завершить восстановительные работы на энергообъектах.
— Масштабных последствий непогоды для электросетевого комплекса Свердловской и Челябинской областей пока не зафиксировано, — говорят в пресс-службе «МРСК».
- Специалисты ОАО «МРСК Урала» готовы к новым нарушениям электроснабжения, так как порывы ветра достигают 25 метров в секунду, везде дежурят аварийно-восстановительные бригады.
- В воскресенье и понедельник, 16 и 17 апреля, в Свердловской и Челябинской области сильный ветер с усилением до 20-25 метров в секунду.