На Урале шторм оставил без света 8 населенных пунктов

Энергетики перешли на круглосуточную работу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017

В Свердловской и Челябинской областях из-за ураганного ветра без света остались почти 2600 человек. В пресс-службе ОАО «МРСК Урала» уточнили, что за минувшие сутки на сетях Среднего Урала из-за плохой погоды произошло 80 технологических нарушений, написал znak.com 17 апреля.

Энергетики перешли на круглосуточную работу, чтобы все починить. Подача электроснабжения нарушена в восьми населенных пунктах Ирбитского, Невьянского, Сысертского и Красноуральского городских округов. Без электроснабжения на утро 17 апреля оставались более 800 человек.

В Челябинской области за сутки было зафиксировано порядка 50 нарушений, без электроснабжения находятся около 2 тысяч человек.

В ближайшее время специалисты обещают завершить восстановительные работы на энергообъектах.

— Масштабных последствий непогоды для электросетевого комплекса Свердловской и Челябинской областей пока не зафиксировано, — говорят в пресс-службе «МРСК».