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Набережную около Дома Севастьяновых в Екатеринбурге могут переименовать в Екатерининскую Широкую

Набережную около Дома Севастьяновых в Екатеринбурге могут переименовать в Екатерининскую Широкую
16+
Фото: ekburg.ru
Это название уже стоит на картах Гугл.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017

Набережную вдоль резиденции свердловского губернатора планируют переименовать в Екатерининскую Широкую. Идею поддержали в Екатеринбургской епархии, написал 17 апреля 66.ru.
 
В Google Maps участок набережной Исети обозначен как улица Екатерининская Широкая. Ни в каком другом картографическом сервисе такого названия не фигурирует. 

— Следует внимательней смотреть на карту: улица Горького — это проезжая часть ближе к резиденции и дальше от пруда. На каких-то картах набережная вообще не помечена, а, например, в Google помечена как Екатерининская Широкая. Мне нравится это название. Поэтому участок нужно не переименовать, а именовать — дать название безымянной набережной. Было бы красиво, — уточнил епископ Среднеуральский Евгений Кульберг.

  • Появление новой улицы поможет Екатеринбургской епархии закончить формирование в центре Екатеринбурга «православного квартала», куда войдут Храм-на-Крови, Патриаршее подворье, улица Царская, а также пока не построенный храм-на-воде.
  • Сейчас вдоль набережной располагаются несколько административных зданий, Приборостроительный завод, резиденция свердловского губернатора и Дом Севастьянова. Жилых домов нет, поэтому спрашивать мнения жителей не придется.

 

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Марина Подкорытова, 17.04.2017, 19:00
Тэги: Жизнь в городе
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