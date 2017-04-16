Набережную около Дома Севастьяновых в Екатеринбурге могут переименовать в Екатерининскую Широкую

Это название уже стоит на картах Гугл.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017
Набережную вдоль резиденции свердловского губернатора планируют переименовать в Екатерининскую Широкую. Идею поддержали в Екатеринбургской епархии, написал 17 апреля 66.ru.
В Google Maps участок набережной Исети обозначен как улица Екатерининская Широкая. Ни в каком другом картографическом сервисе такого названия не фигурирует.
— Следует внимательней смотреть на карту: улица Горького — это проезжая часть ближе к резиденции и дальше от пруда. На каких-то картах набережная вообще не помечена, а, например, в Google помечена как Екатерининская Широкая. Мне нравится это название. Поэтому участок нужно не переименовать, а именовать — дать название безымянной набережной. Было бы красиво, — уточнил епископ Среднеуральский Евгений Кульберг.
- Появление новой улицы поможет Екатеринбургской епархии закончить формирование в центре Екатеринбурга «православного квартала», куда войдут Храм-на-Крови, Патриаршее подворье, улица Царская, а также пока не построенный храм-на-воде.
- Сейчас вдоль набережной располагаются несколько административных зданий, Приборостроительный завод, резиденция свердловского губернатора и Дом Севастьянова. Жилых домов нет, поэтому спрашивать мнения жителей не придется.