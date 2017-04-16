Набережную около Дома Севастьяновых в Екатеринбурге могут переименовать в Екатерининскую Широкую

Набережную вдоль резиденции свердловского губернатора планируют переименовать в Екатерининскую Широкую. Идею поддержали в Екатеринбургской епархии, написал 17 апреля 66.ru.

В Google Maps участок набережной Исети обозначен как улица Екатерининская Широкая. Ни в каком другом картографическом сервисе такого названия не фигурирует.

— Следует внимательней смотреть на карту: улица Горького — это проезжая часть ближе к резиденции и дальше от пруда. На каких-то картах набережная вообще не помечена, а, например, в Google помечена как Екатерининская Широкая. Мне нравится это название. Поэтому участок нужно не переименовать, а именовать — дать название безымянной набережной. Было бы красиво, — уточнил епископ Среднеуральский Евгений Кульберг.