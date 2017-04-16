Пассажиры рейса Екатеринбург – Сочи застряли в Кольцово из-за неисправности самолета

После 5 часов ожидания им предоставили резервный борт.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017

Рейс «Уральских авиалиний», который должен был вылететь из Екатеринбурга в Сочи 17 апреля в 13:45, задержали на 5 с лишним часов. Как сообщили в авиакомпании, причиной задержки стала техническая неисправность.

– При подготовке к выполнению рейса U6-219 была выявлена техническая неисправность воздушного судна, - прокомментировали корреспонденту НАШЕЙ в пресс-службе «Уральских авиалиний». – Авиакомпаний было принято решение о задержке рейса для устранения причины неисправности. В соответствии с Федеральными авиационными правилами, пассажирам были предоставлены все положенные услуги. А сейчас им уже предоставлено резервное воздушное судно. Уже идет посадка.

Таким образом, 200 с лишним человек ждали вылета более 5 часов. Причем, несколько человек сразу же отказались от перелета, как только узнали о неисправности судна.