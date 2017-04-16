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То снег, то дождь: екатеринбуржцев ждет холодная и ветреная неделя

То снег, то дождь: екатеринбуржцев ждет холодная и ветреная неделя
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
В конце недели пройдет сильный снегопад.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017

Утром в понедельник, 17 апреля, температура воздуха в Екатеринбурге опустится до минус 1 градуса, погода будет солнечной. Днем и вечером потеплеет до плюс 6-7 градусов, осадков не ожидается. Ветер будет сильным - до семи метров в секунду.
 
Вторник, 18 апреля. Утром пасмурно, плюс 6 градусов. Днем и вечером пройдут небольшие дожди, температура воздуха днем поднимется до плюс 9. Ветер юго-западный, 4-6 метров в секунду.
 
В ночь на среду, 19 апреля, похолодает до минус 1 градуса. День будет пасмурным, к вечеру пройдет небольшой дождь. Температура воздуха не поднимется выше плюс 4 градусов. Ветер к концу дня практически стихнет.
 
Утром в четверг, 20 апреля, в Екатеринбурге пройдет снег, температура воздуха опустится до минус 1 градуса. Днем и вечером пасмурно, до плюс 6 градусов. Осадков не будет. Ветер восточный, 2-4 метра в секунду.
 
Пятница, 21 апреля, будет дождливым днем - дожди начнутся еще ночью и будут идти до самого вечера. Вечером температура воздуха опустится с плюс 7 до нуля, начнется сильный снегопад. Ветер к концу дня усилится до семи метров в секунду.
 
Снег продолжится и в ночь на субботу, 22 апреля. Утром и вечером будет пасмурно, с минусовых температур потеплеет до плюс 2 градусов. Вечером снова начнется снег. Ветер утром будет сильным - до 6 метров в секунду, к вечеру ослабнет.
 
Воскресенье, 23 апреля. Ночь и утро будут снежными, похолодает до минус 1 градуса. Днем осадки прекратятся, выглянет солнце, а температура воздуха поднимется до плюс 6 градусов. Ветер усилится до 5-6 метров в секунду.
  • В Свердловской области действует штормовое предупреждение: в регионе ожидается ураганный ветер и ледяные дожди. МЧС просит свердловчан быть внимательными и соблюдать меры предосторожности.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 17.04.2017, 08:15
Тэги: Погода
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