То снег, то дождь: екатеринбуржцев ждет холодная и ветреная неделя

В конце недели пройдет сильный снегопад.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017

Утром в понедельник, 17 апреля, температура воздуха в Екатеринбурге опустится до минус 1 градуса, погода будет солнечной. Днем и вечером потеплеет до плюс 6-7 градусов, осадков не ожидается. Ветер будет сильным - до семи метров в секунду.

Вторник, 18 апреля. Утром пасмурно, плюс 6 градусов. Днем и вечером пройдут небольшие дожди, температура воздуха днем поднимется до плюс 9. Ветер юго-западный, 4-6 метров в секунду.

В ночь на среду, 19 апреля, похолодает до минус 1 градуса. День будет пасмурным, к вечеру пройдет небольшой дождь. Температура воздуха не поднимется выше плюс 4 градусов. Ветер к концу дня практически стихнет.

четверг, 20 апреля, в Екатеринбурге пройдет снег, температура воздуха опустится до минус 1 градуса. Днем и вечером пасмурно, до плюс 6 градусов. Утром в, в Екатеринбурге пройдет снег, температура воздуха опустится до минус 1 градуса. Днем и вечером пасмурно, до плюс 6 градусов. Осадков не будет. Ветер восточный, 2-4 метра в секунду.

Пятница, 21 апреля, будет дождливым днем - дожди начнутся еще ночью и будут идти до самого вечера. Вечером температура воздуха опустится с плюс 7 до нуля, начнется сильный снегопад. Ветер к концу дня усилится до семи метров в секунду.

Снег продолжится и в ночь на субботу, 22 апреля. Утром и вечером будет пасмурно, с минусовых температур потеплеет до плюс 2 градусов. Вечером снова начнется снег. Ветер утром будет сильным - до 6 метров в секунду, к вечеру ослабнет.

Воскресенье, 23 апреля. Ночь и утро будут снежными, похолодает до минус 1 градуса. Днем осадки прекратятся, выглянет солнце, а температура воздуха поднимется до плюс 6 градусов. Ветер усилится до 5-6 метров в секунду.