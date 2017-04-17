Свердловский комбинат выплатил сотрудникам долг в полмиллиона рублей спустя неделю после вмешательства прокуратуры

Сотрудница предприятия пожаловалась в прокуратуру на задержку зарплаты и отсутствие выплат за отпуск по беременности и родам.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017
В Богдановиче пищевой комбинат выплатил сотрудникам долг по зарплате в размере 475 тысяч рублей спустя неделю после начала прокурорской проверки, сообщили в областной прокуратуре 17 апреля.
Сотрудница комбината пожаловалась в прокуратуру за задержку зарплаты и отсутствие выплат за отпуск по беременности и родам. Во время прокурорской проверки выяснилось, что предприятие накопило перед 40 работниками долг более 475 тысяч рублей. Сотруднице, обратившейся в ведомство, комбинат задолжал 77 тысяч рублей.
После проверки прокуратура вручила руководителю комбината представление с требованием погасить долг. Кроме этого, в отношении главы предприятия было возбуждено административное дело за невыплату зарплаты.
- Ведомство направило заявление в суд о взыскании зарплаты в пользу заявительницы и оплаты больничного листа. Через неделю после начала прокурорской проверки комбинат полностью погасил долг перед своими сотрудниками.