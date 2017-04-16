В центре Екатеринбурга приставы сняли рекламный щит, который мог упасть на прохожих

Металлическая конструкция принадлежала магазину «Красное и белое».
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017
В Екатеринбурге не улице Шейнкмана демонтировали опасный рекламный щит алкогольного магазина, который мог рухнуть на прохожих, сообщили в областном управлении УФССП 17 апреля.
Судебные приставы Ленинского района восстановили фасад многоэтажки, на котором висела реклама магазина «Красное и белое». Рекламная конструкция размером 12,6 метра на 3,4 метра, сделанная из металлического профлиста и стальных уголков по каркасу, могла упасть вниз на случайных прохожих.
Руководство магазина проигнорировало требование суда, который ранее постановил демонтировать рекламный щит. Тогда судебные приставы убрали металлическую конструкцию самостоятельно, вручив руководству торговой точки постановление о возмещении затрат на демонтаж.
- На прошлой неделе в Екатеринбурге приставы заставили хозяина магазина зоотоваров разобрать незаконно построенный павильон. Владелец помещения самостоятельно снес магазин, выполнив требование суда в полном объеме.