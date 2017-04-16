В День Победы проезд для ветеранов в Екатеринбурге будет бесплатным

Для этого им всего лишь нужно будет предоставить кондуктору или дежурному метро свое удостоверение.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017

В День Победы в уральской столице для ветеранов Великой Отечественной войны сделают бесплатным проезд в общественном транспорте. Как сообщается на сайте мэрии, он будет действовать с раннего утра и до поздней ночи. Соответствующее решение принял глава городской администрации Александр Якоб.

– Бесплатный проезд в День Победы должен действовать во всех видах общественного транспорта, в том числе в автобусах коммерческих перевозчиков, – уточнили в горадминистрации. – Чтобы воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте 9 мая, ветеранам достаточно будет предъявить кондуктору или дежурному метро свое удостоверение государственного образца.

В связи с этим руководители всех муниципальных транспортных предприятий получили предписание провести соответствующий инструктаж с кондукторами.

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