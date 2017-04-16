Не коллекторы, а мама: в Екатеринбурге женщина на детекторе лжи созналась в том, что сама избила своего сына-инвалида

Ее могут лишить родительских прав.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017

В Екатеринбурге мама избитого коллекторами мальчика-инвалида призналась в том, что всю историю она придумала, написал «Новый день» в понедельник, 17 апреля. Она выдумала нападение на ребенка, чтобы отвести от себя подозрение.

Как сообщил источник, близкий к следствию, после допросов женщина рассказала, что своего 11-летнего сына избила именно она, а коллекторов придумала. Новые показания екатеринбурженки были проверены на полиграфе, который подтвердил, что на этот раз она говорит правду.

Следственным отделом по Верх-Исетскому району уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.163 УК РФ («Вымогательство с применением насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»). Подозреваемые мужчины были объявлены в розыск.

Также сам ребенок рассказал, что на него напали старшеклассники, требовавшие от его матери «выплатить долг в триста тысяч рублей».

На данный момент правоохранительные органы должны прекратить производство по делу о вымогательстве и возбудить другое – квалификация действий матери будет зависеть от тяжести нанесенных ею травм. Кроме того, полиции предстоит решить вопрос о лишении женщины родительских прав.