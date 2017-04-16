Не коллекторы, а мама: в Екатеринбурге женщина на детекторе лжи созналась в том, что сама избила своего сына-инвалида

Ее могут лишить родительских прав.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017
В Екатеринбурге мама избитого коллекторами мальчика-инвалида призналась в том, что всю историю она придумала, написал «Новый день» в понедельник, 17 апреля. Она выдумала нападение на ребенка, чтобы отвести от себя подозрение.
Как сообщил источник, близкий к следствию, после допросов женщина рассказала, что своего 11-летнего сына избила именно она, а коллекторов придумала. Новые показания екатеринбурженки были проверены на полиграфе, который подтвердил, что на этот раз она говорит правду.
Следственным отделом по Верх-Исетскому району уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.163 УК РФ («Вымогательство с применением насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»). Подозреваемые мужчины были объявлены в розыск.
Также сам ребенок рассказал, что на него напали старшеклассники, требовавшие от его матери «выплатить долг в триста тысяч рублей».
На данный момент правоохранительные органы должны прекратить производство по делу о вымогательстве и возбудить другое – квалификация действий матери будет зависеть от тяжести нанесенных ею травм. Кроме того, полиции предстоит решить вопрос о лишении женщины родительских прав.
- На прошлой неделе детский омбудсмен Анна Кузнецова высказалась о необходимости ужесточения мер против произвола коллекторов.
- В полиции также искали трех мужчин, которые «подкараулили ученика коррекционной школы в лифте его дома. Нападавшие объяснили ребенку, что таким образом мотивируют его мать выплатить долг в размере 300 тысяч рублей».
- В Екатеринбурге соседи увидели мальчика-подростка в крови, также был избит и его отец. Семья рассказала полиции, что на них напали коллекторы.