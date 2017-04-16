Наверх
Полицейские опрашивают бывшего мужа пропавшей в Верхней Пышме Ирины Вахрушевой
13:00, сегодня
Не коллекторы, а мама: в Екатеринбурге женщина на детекторе лжи созналась в том, что сама избила своего сына-инвалида
12:52, сегодня
В центре Екатеринбурга приставы сняли рекламный щит, который мог упасть на прохожих
12:47, сегодня
«У меня баня в этот день»: гроза Пионерки Игорь Новоселов попросил не судить его по вторникам
12:21, сегодня
Елена Ваенга поздравит Екатеринбург на концерте в честь Дня Победы
12:18, сегодня
В Верхней Пышме задержали подозреваемого в убийстве 30-летней Ирины Вахрушевой
12:10, сегодня
Горожане прислали 400 вариантов кличек: в зоопарке Екатеринбурга львятам дали имена
12:01, сегодня
В Екатеринбурге на Уральской сгорела иномарка: владелец написал заявление о поджоге
11:40, сегодня
В Верхней Пышме нашли окровавленный воротник и сумку пропавшей 30-летней Ирины Вахрушевой
11:10, сегодня
Свердловский комбинат выплатил сотрудникам долг в полмиллиона рублей спустя неделю после вмешательства прокуратуры
11:03, сегодня
Последнее слово членов «банды Тропиканки» перенесли на другой день: судебный процесс движется к финалу
10:34, сегодня
Екатеринбургский гонщик Сергей Карякин стал послом ЧМ-2018
10:33, сегодня
В Свердловской области 14-летний подросток угнал иномарку и попал в ДТП
09:58, сегодня
Россияне стали меньше курить и употреблять алкоголь
09:26, сегодня
В Екатеринбурге подростки связали скотчем 10-летнего мальчика и ранили прохожего, который заступился за него
09:03, сегодня
За лишний миллион в зарплате бухгалтер школы Свердловской области получила 4 года
08:59, сегодня
«Может, покемонов ловит?!»: губернатор Куйвашев предпочел мобильный телефон пасхальной службе
08:37, сегодня
То снег, то дождь: екатеринбуржцев ждет холодная и ветреная неделя
08:15, сегодня
Ученым удалось создать таблетку, которая избавляет от любви
19:10, 16.04.2017
На Уралмаше влюбленные пытались войти в квартиру на третьем этаже через балкон
18:55, 16.04.2017
Недостроенная телебашня в Екатеринбурге попала в центр компьютерной игры
18:00, 16.04.2017
Штормовое предупреждение продлили: непогода в Свердловской области продолжится
17:28, 16.04.2017
В Верхней Пышме загадочно пропала 30-летняя женщина: родные уверены, что ее похитили
17:00, 16.04.2017
На озере Исетском в Среднеуральске погибли два рыбака
16:00, 16.04.2017
Чьи яйца лучше? Пасха в Екатеринбурге глазами пользователей Инстаграма
15:30, 16.04.2017
Чаще смотрите в небо: жители Екатеринбурга смогут увидеть метеоритный дождь с сегодняшней ночи
14:40, 16.04.2017
Банду молодых грабителей будут судить за кражу колокола в Реже
14:00, 16.04.2017
Первый тизер восьмого эпизода «Звездных войн» появился в Сети
13:09, 16.04.2017
Огонь Пасхи: как в Екатеринбурге верующие встречали Воскресение Христово
13:06, 16.04.2017
На Сибирском тракте в Екатеринбурге перевернулся автомобиль – пострадала женщина
12:41, 16.04.2017
На службе в пасхальную ночь побывали 80 тысяч свердловчан
12:04, 16.04.2017
10 способов покрасить яйца на Пасху: луковой шелухой, свеклой, техникой декупаж, с термонаклейками, нитками
11:00, 16.04.20172
Под Екатеринбургом ночью загорелась лесопилка
10:20, 16.04.2017
Спасатели МЧС предупредили о сильном ветре и ледяном дожде в Свердловской области
10:00, 16.04.2017
Модель Полина Попова из Екатеринбурга, которая стала «Мисс Россия – 2017», мечтает быть журналистом
02:13, 16.04.20171
На юбилейном конкурсе «Мисс Россия – 2017» победила Полина Попова из Екатеринбурга!
23:30, 15.04.2017
На въезде в Екатеринбург по Тюменскому тракту легковушка догнала УАЗ и разбилась об него
21:20, 15.04.2017
Следователи проводят проверку из-за смерти 8-летней девочки в реанимации в Ревде
20:33, 15.04.20171
«Я же не назло»: свердловчанин заклеил заднее стекло автомобиля огромным знаком «Ш»
20:05, 15.04.20173
В Екатеринбурге многодетная семья пыталась выдать драку между сыном и отцом за нападение коллекторов
19:45, 15.04.2017
Елизавета Аниховская из Екатеринбурга вышла в финал «Мисс Россия-2017»
19:00, 15.04.2017
Екатеринбург стал третьей автостолицей России: у нас в каждой семье есть машина, и не одна
18:10, 15.04.2017
Шахматный поединок гроссмейстера Сергея Карякина с первоуральцем, играющим языком – репортаж НАШЕЙ
16:20, 15.04.2017
Не туда заехали: в Екатеринбурге митинг против отмены маршрутов превратился в прием по вопросам ЖКХ
15:38, 15.04.2017
В Нижнем Тагиле пассажирка выпала из маршрутки прямо во время движения
14:10, 15.04.2017
В Пасху в Екатеринбурге из-за крестного хода будет ограничено движение по центру города до Храма-на-Крови
13:42, 15.04.2017
Коляда — бомж: фильм с небольшой ролью режиссера из Екатеринбурга покажут на Каннском фестивале
12:50, 15.04.2017
На Уралмаше из горящей машины еле успели вытащить пьяного водителя
12:00, 15.04.2017
С дверцей в сердце: екатеринбургский художник нарисовал Иисуса Христа на столешнице
11:30, 15.04.2017
Ученые исследовали возможность секса в космосе
11:05, 15.04.2017
Около Шабровского груженый КамАЗ улетел в кювет
10:21, 15.04.2017

Не коллекторы, а мама: в Екатеринбурге женщина на детекторе лжи созналась в том, что сама избила своего сына-инвалида

Не коллекторы, а мама: в Екатеринбурге женщина на детекторе лжи созналась в том, что сама избила своего сына-инвалида
16+
Фото: личная страница мамы мальчика в соцсетях
Ее могут лишить родительских прав.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017

В Екатеринбурге мама избитого коллекторами мальчика-инвалида призналась в том, что всю историю она придумала, написал «Новый день» в понедельник, 17 апреля. Она выдумала нападение на ребенка, чтобы отвести от себя подозрение.
 
Как сообщил источник, близкий к следствию, после допросов женщина рассказала, что своего 11-летнего сына избила именно она, а коллекторов придумала. Новые показания екатеринбурженки были проверены на полиграфе, который подтвердил, что на этот раз она говорит правду.
 
Следственным отделом по Верх-Исетскому району уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.163 УК РФ («Вымогательство с применением насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»). Подозреваемые мужчины были объявлены в розыск.
 
Также сам ребенок рассказал, что на него напали старшеклассники, требовавшие от его матери «выплатить долг в триста тысяч рублей».
 
На данный момент правоохранительные органы должны прекратить производство по делу о вымогательстве и возбудить другое – квалификация действий матери будет зависеть от тяжести нанесенных ею травм. Кроме того, полиции предстоит решить вопрос о лишении женщины родительских прав.
  • На прошлой неделе детский омбудсмен Анна Кузнецова высказалась о необходимости ужесточения мер против произвола коллекторов.
  • В полиции также искали трех мужчин, которые «подкараулили ученика коррекционной школы в лифте его дома. Нападавшие объяснили ребенку, что таким образом мотивируют его мать выплатить долг в размере 300 тысяч рублей». 
  • В Екатеринбурге соседи увидели мальчика-подростка в крови, также был избит и его отец. Семья рассказала полиции, что на них напали коллекторы.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 17.04.2017, 12:52
Тэги: Дети, Происшествия, Здоровье
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Скорая помощь Биатлон Школа Растения Взятки Искусство Транспортная реформа Эксклюзив ИГИЛ Розыск ЗАГС Животные Суд Слухи Самолет Обрушение крыши на Калинина Голодовка в колонии Жизнь в городе Недвижимость Студенты Скандал с Новиковым Убийство в Рахмангулово Видео Новости Статистика Пусть говорят Военный репортаж ЖКХ Тест Психология Рецензия Новости России Знаменитости Криминал Скандалы Опрос Секс Семья Происшествия Новый год Дорожные воины Красота Приговор Лошагину Парковки Афиша Горячее ЧМ-2018 Ловец покемонов Расстрел на Депутатской Политика Война ритуальных агентств ДТП Отключение света Уралмаш, Эльмаш Кризис и санкции Интернет Ошибки врачей Корь Ту 154 Дороги История успеха Дело Пьянкова Деньги Еда Мода Мужчины Храм святой Екатерины Личное Лайфхак Волейбол Взрыв Снос монастыря на Качканаре Катастрофа Кто заработал Хоккей Футбол Доска позора Рейтинг Фото Репортаж Культура Бэби-боксы Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Горящие авто Баскетбол Женщины Интервью Развлечения Расстрел Мотоциклы Хэллоуин-2015 Грипп в Екатеринбурге Конкурсы Здоровье Дети Дом-2 Строительство Шоу-бизнес Экономика Туризм Производство Коллекторы Медицина Образование Позитив Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Общественный транспорт Новости дня Мультимедиа ВУЗ Сибирская язва Приостановка полетов в Египет В Египте разбился самолет с российскими туристами Смерть Грипп История Екатеринбурга Необычное В Екатеринбурге -40 градусов Отношения Музыка Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Расписание Бизнес Выставки СМИ Авто Отдых МЧС Путин Крушение самолета под Ростовом Религия Самолет Минобороны упал в Якутии Ельцин-центр Высокие технологии Мистика Мировые новости ГИБДД Экономия Спорт Погода Пожар Гололед Транспорт

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru