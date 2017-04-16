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В Екатеринбурге подростки связали скотчем 10-летнего мальчика и ранили прохожего, который заступился за него

В Екатеринбурге подростки связали скотчем 10-летнего мальчика и ранили прохожего, который заступился за него
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Дети в возрасте от 10 до 17 лет напали на мужчину, который потребовал отпустить связанного ребенка.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017

В Екатеринбурге возле ТЦ «Марс» на улице Белинского компания подростков связала 10-летнего ребенка скотчем, а затем ранили ножом прохожего, который попытался заступиться за него, сообщает е1.ru 17 апреля.
 
Подростки связали 10-летнего мальчика, залепив ему плечи и живот, рассказал об инциденте очевидец. Молодой мужчина, проходивший мимо, потребовал отпустить ребенка, который выглядел испуганным, в ответ на это самый крупный подросток напал на прохожего. К драке затем подключились и остальные подростки – всего 5-6 человек. 
 
Другие случайные прохожие попытались остановить драку. Когда потасовка закончилась, оказалось, что подростки ранили ножом молодого мужчину – порезали ему руку и ногу, после чего скрылись вместе со связанным скотчем мальчиком.

- 15 апреля в отдел полиции № 12 поступило сообщение о том, что на улице Белинского возле торгового центра лежит мужчина. На место выезжали сотрудники полиции, однако поступившая в органы внутренних дел информация не подтвердилась. Полицейские осмотрели прилегающую территорию и опросили сотрудников охраны торгового центра, которые также сообщили, что ничего подозрительного в данном районе не наблюдали. Каких-либо заявлений по поводу причинения телесных повреждений, равно как и информации от скорой медицинской помощи в полицию также не поступало, - сообщили в УМВД по городу. - В настоящий момент сотрудниками территориального отдела внутренних дел по данному факту проводится проверка. Если кто-либо из граждан стал участником или очевидцем описанного в СМИ инцидента, им необходимо незамедлительно обратиться в отдел полиции № 12 по телефону 356-42-12 либо в ближайший отдел полиции, либо по телефону 02.

 

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 17.04.2017, 09:03
Тэги: Происшествия
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