В Екатеринбурге подростки связали скотчем 10-летнего мальчика и ранили прохожего, который заступился за него

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017
- 15 апреля в отдел полиции № 12 поступило сообщение о том, что на улице Белинского возле торгового центра лежит мужчина. На место выезжали сотрудники полиции, однако поступившая в органы внутренних дел информация не подтвердилась. Полицейские осмотрели прилегающую территорию и опросили сотрудников охраны торгового центра, которые также сообщили, что ничего подозрительного в данном районе не наблюдали. Каких-либо заявлений по поводу причинения телесных повреждений, равно как и информации от скорой медицинской помощи в полицию также не поступало, - сообщили в УМВД по городу. - В настоящий момент сотрудниками территориального отдела внутренних дел по данному факту проводится проверка. Если кто-либо из граждан стал участником или очевидцем описанного в СМИ инцидента, им необходимо незамедлительно обратиться в отдел полиции № 12 по телефону 356-42-12 либо в ближайший отдел полиции, либо по телефону 02.