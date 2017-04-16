В Екатеринбурге подростки связали скотчем 10-летнего мальчика и ранили прохожего, который заступился за него

Дети в возрасте от 10 до 17 лет напали на мужчину, который потребовал отпустить связанного ребенка.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017

В Екатеринбурге возле ТЦ «Марс» на улице Белинского компания подростков связала 10-летнего ребенка скотчем, а затем ранили ножом прохожего, который попытался заступиться за него, сообщает е1.ru 17 апреля.

Подростки связали 10-летнего мальчика, залепив ему плечи и живот, рассказал об инциденте очевидец. Молодой мужчина, проходивший мимо, потребовал отпустить ребенка , который выглядел испуганным, в ответ на это самый крупный подросток напал на прохожего. К драке затем подключились и остальные подростки – всего 5-6 человек.

Другие случайные прохожие попытались остановить драку. Когда потасовка закончилась, оказалось, что подростки ранили ножом молодого мужчину – порезали ему руку и ногу, после чего скрылись вместе со связанным скотчем мальчиком.