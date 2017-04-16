В Свердловской области ГИБДД начала массовую проверку маршруток и автобусов

В ведомстве отмечают, что в последнее время участились случаи падений пассажиров в салонах общественного транспорта.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017

Начиная с сегодняшнего дня, 17 апреля, в Свердловской области стартовала спецоперация «Автобус-маршрутка», в рамках которой сотрудники ГИБДД проведут массовую проверку общественного транспорта. Она будет проходить до 21 апреля.

– Особое внимание будет уделено межрегиональным перевозкам: в том числе автобусы будут проверять и на федеральных трассах, – прокомментировали в ведомстве. – Сотрудники полиции будут следить за соблюдением ПДД, а также будут проверять, чтобы в машинах были установлены исправные тахографы, а у водителей были все необходимые документы.

Кроме того, запланированы проверки автотранспортных предприятий.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, за 3 месяца текущего года на территории Свердловской области по вине водителей автобусов произошло 21 ДТП, в которых получили различные травмы 36 человек.

При этом в ведомстве подчеркнули, что в последнее время участились случаи падений пассажиров в салонах общественного транспорта.

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