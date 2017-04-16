В Свердловской области от укусов клещей пострадали уже 42 человека

19 случаев присасывания клещей зарегистрированы в черте города.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, на сегодняшний день на территории региона от укусов клещей пострадали уже 42 человека. Однако это в 9,5 раз ниже, чем за аналогичный период 2016 года и в 4 раза ниже среднего многолетнего уровня.



В том числе от укусов клещей пострадали 6 детей. Причем, у двоих из них были проставлены прививки клещевого вирусного энцефалита. Всем остальным же с профилактической целью поставили противоклещевой иммуноглобулин.

– Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 13 муниципальных образованиях Свердловской области, в том числе в Екатеринбурге клещи укусили 19 человек, -– прокомментировали в региональном Роспотребнадзоре.

Но, как уточнили в ведомстве, сейчас в регионе нет пациентов даже с предварительными диагнозами «клещевой вирусный энцефалит» или «клещевой иксодовый боррелиоз».



На данный момент в лабораториях областного Центра гигиены и эпидемиологии исследовали 8 особей клещей. Но ни в одной из них антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен не был. И лишь одна из пяти взятых проб оказалась положительной положительной на иксодовый клещевой боррелиоз.



В ведомстве напомнили, что как только в регионе установится теплая погода, в регионе будут проведены акарицидные обработки на общей площади в 9 тысяч гектар.

Эпидемиологи напоминают жителям о том, что нужно ставить вакцины против клещевого вирусного энцефалита, а при выезде за город, в парки, на кладбища и садовые участки необходимо соблюдать меры предосторожности. А в случае присасывании клеща следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Сдать клеща для исследования на зараженность можно в любом из 35 заборных пунктов Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области.

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