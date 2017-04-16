Горожане прислали 400 вариантов кличек: в зоопарке Екатеринбурга львятам дали имена

Львица Эмма родила двух львят в марте.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017
В Екатеринбургском зоопарке выбрали имена для двух львят, которые родились у пары Эрни и Эммы 10 марта. Горожане прислали в зоопарк более 400 имен, из которых сотрудники выбрали два - Леон и Саймон, сообщили в пресс-службе зоопарка 17 апреля.
Екатеринбуржцы предлагали дать львятам имена Чук и Гек, Тимон и Пумба, Огонь и Пламя, Соломон и Моисей, Чип и Дейл, Малыш и Карлсон, Татищев и де Геннин, Юпитер и Сатурн, Гол и Пенальти. Сотрудники зоопарка выбрали из четырех сотен вариантов два - Леон и Саймон.
- Леон - переводится с греческого как лев, а Саймон - общепринятый сокращенный вариант имени ученого Энжела Симона, добавляемый к названиям некоторых биологических таксонов, - рассказали в зоопарке.
Авторов выбранных имен зоопарк наградит подарками.
Четырехлетняя львица Эмма, прибывшая в Екатеринбург из крымского заповедника осенью 2016 года, и девятилетний лев Эрни стали родителями 10 марта. Увидеть львят можно на первом этаже павильона «Теплолюбивые хищники».
- Львы - единственные из семейства кошачьих, которые живут семьями. Прайд возглавляет самец-вожак, помимо которого в группе могут находиться еще 1-2 самца. Взрослые львицы охотятся и обучают львят, а самцы охраняют территорию. Малыши рождаются с пятнистым окрасом, приобретая однотонность лишь на 7-8 месяц.