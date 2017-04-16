Владимир Путин отправил в отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева

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Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017
Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сообщили сегодня, 17 апреля, в пресс-службе Кремля.
— В связи с заявлением губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В. о досрочном прекращении полномочий постановляю: принять отставку губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В. по собственному желанию. Назначить Куйвашева Евгения Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Свердловской области, — говорится в приводимом тексте указа.
- Указ вступает в силу сегодня, в понедельник, 17 апреля, со дня его подписания. Изначально полномочия Куйвашева были до 29 мая.
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Ожидается, что в новом статусе Куйвашев будет выдвинут «Единой Россией» в качестве кандидата в губернаторы для переизбрания на второй срок.