За лишний миллион в зарплате бухгалтер школы Свердловской области получила 4 года

Деньги женщина приписывала к зарплатам сотрудников, а после просила вернуть деньги ей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017

Слободо-Туринский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера Муниципального общеобразовательного учреждения «Слободо-Туринская средняя общеобразовательная школа № 2» Светланы Субботиной. Ее признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере.

В период с 5 февраля 2014 года по 31 декабря 2014 года Субботина, которая работала главным бухгалтером образовательной организации, внесла в платежные поручения, предназначенные для выплаты заработной платы работникам школы, заведомо ложные сведения. Так, она завысила при этом необходимую для выплаты заработной платы на сумму свыше 1 млн рублей.

При этом сотрудникам она говорила, что суммы, уплаченные свыше положенного (по ее словам ошибочно), нужно вернуть назад в кассу. Те беспрекословно выполняли данную рекомендацию, не сомневаясь в честности бухгалтера.