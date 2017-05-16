Звезда баскетбольной команды УГМК Дайана Таурази и ее бывшая одноклубница сыграли свадьбу

Раньше свои отношения они не афишировали.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.05.2017

Баскетболистка УГМК и «Финикс Меркури» Дайана Таурази в субботу, 13 мая, официально зарегистрировала свой брак со своей бывшей одноклубницей Пенни Тэйлор, написал apnews.com.

— Просто потрясающий день. Один из самых счастливых из всех, что у нас были. Жаль, что вскоре после свадьбы «Финикс» проиграл матч, и все же мы очень счастливы. Было круто, — рассказала сама 34-летняя Таурази.