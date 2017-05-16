Звезда баскетбольной команды УГМК Дайана Таурази и ее бывшая одноклубница сыграли свадьбу

Раньше свои отношения они не афишировали.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.05.2017
Баскетболистка УГМК и «Финикс Меркури» Дайана Таурази в субботу, 13 мая, официально зарегистрировала свой брак со своей бывшей одноклубницей Пенни Тэйлор, написал apnews.com.
— Просто потрясающий день. Один из самых счастливых из всех, что у нас были. Жаль, что вскоре после свадьбы «Финикс» проиграл матч, и все же мы очень счастливы. Было круто, — рассказала сама 34-летняя Таурази.
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Фото: Пэнни Тэйлор
Mercury star @DianaTaurasi marries ex-teammate Penny Taylor https://t.co/KOZciXnOxj— AP Sports (@AP_Sports) 15 мая 2017 г.
- В 2016 году 35-летняя Тэйлор завершила 13-летнюю профессиональную карьеру и стала директором клуба по развитию игроков. Она раньше была замужем за бразильским волейболистом, но развелась через три года после регистрации брака. Свои отношения Дайана и Пенни не афишировали.
- Таурази на сегодня — одна из главных звезд УГМК. Именно благодаря ей екатеринбургский клуб выиграл чемпионат России. Пенни Тэйлор раньше тоже играла за екатеринбургскую команду. Также Таурази и Тейлор выступали вместе за американский «Финикс». Спортсменки выиграли в составе «Финикса» три чемпионских титула WNBA.