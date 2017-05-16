Из Кировского суда Екатеринбурга эвакуировали посетителей и работников

Суд по Новоселову, назначенный на утро, временно отложили.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.05.2017

В Екатеринбурге из Кировского суда на Шарташской, 19, утром 17 мая эвакуировали всех посетителей и работников. На месте работают службы МЧС и полиции.

— В здании звенит сирена, всех попросили выйти на улицу. Сейчас учат пользоваться огнетушителями, подожгли что-то в ведре, — сообщили очевидцы.

Как уточнили в МЧС, на месте проходят учения.