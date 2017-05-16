Жительница Екатеринбурга требует от Сбербанка 100 тысяч рублей за отравление хлоркой на рабочем месте

Помещения обрабатывали после работника, больного туберкулезом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.05.2017

Сотрудники Сбербанка в Екатеринбурге пострадали после того, как помещения организации обработали хлоркой после туберкулезного работника, пишет сегодня, 17 мая, Ura.ru.

Одна из сотрудниц рассказала, что собирается требовать с банка 100 тысяч рублей в качестве компенсации за отравление хлоркой.

- Прошу принять меры в отношении ПАО Сбербанк, работодателя, у которого на данный момент я являюсь сотрудником. До последнего момента данный работодатель скрывал факт того, что один из сотрудников, с которым мы находились в непосредственной близости, болен туберкулезом. Работодатель даже после того, как сотрудника увезли на скорой помощи, не говорил нам о случившемся. В четверг, 11 мая 2017 года, вызвали на шестой этаж регионального центра ПАО Сбербанк, Горького, 67, бригаду, которая просто распылила хлор на весь этаж, а потом через всего 1 час нас заставили вернуться на рабочие места. После данного инцидента у меня до сих пор болят легочные пути, мой организм все виды отравляющих веществ переносит с трудом, - рассказала Ксения.

По словам сотрудницы, после обработки помещений хлоркой, их не проветрили. Когда люди вернулись на рабочие места, в коридоре и кабинетах держался едкий запах.

- У сотрудника одного из подразделений Сбербанка в Екатеринбурге был выявлен туберкулез. О диагнозе банку стало известно в начале мая, когда сотрудник уже был на больничном. Сейчас он госпитализирован. Сразу же были приняты все необходимые профилактические меры, чтобы не допустить распространения инфекции, - прокомментировали в пресс-службе Уральского банка Сбербанка.