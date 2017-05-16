Жителя Каменска-Уральского нашли мертвым возле церкви в Сургуте

16+ Фото: скрин видео

Полиция ищет родственников и знакомых Савельева Сергея Борисовича. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.05.2017 В Сургуте возле местной православной церкви обнаружили труп неизвестного мужчины, который, как выяснилось позже, родом из Каменска-Уральского, сообщает портал ku66.ru 17 мая. Тело Савельева Сергея Борисовича обнаружили возле храма по имя Преображения Господня. При себе у мужчины были документы - судя по данным паспорта, он родился в Каменске-Уральском 20 апреля 1953 года. Известно, что мужчина не имел постоянного места жительства, а его новые знакомые ничего не знают о родственниках погибшего. Видео 18+ Сейчас полицейские разыскивают родных и близких Савельева и просят граждан, опознавших Сергея Борисовича, звонить по телефону 02.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»: