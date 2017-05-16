Это похоже на массовое увольнение: как преподаватели УрФУ отреагировали на слияния институтов

Сотрудники УрФУ оценили последствия двух гуманитарных институтов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.05.2017

Преподаватели УрФУ неоднозначно восприняли информацию о слиянии двух гуманитарных институтов Уральского федерального университета. О реформе стало известно 17 мая 2017 года.

Объединить политологию и искусство

Под слияние попали два института Институт гуманитарных наук и искусств (ИГНИ) и Институт социальных и политических наук (ИСПН). Как сообщает газета «Коммерсантъ», из этих институтов к 19 июня 2017 года будет создан Уральский гуманитарный институт.

— Ученые советы ИГНИ и ИСПН уже приняли решение об объединении. С 20 июня на приеме абитуриентов они будут выступать единым институтом. На абитуриентах и студентах преобразования не скажутся — они принимаются не в институты, а на направления подготовки, — пояснил пресс-секретарь УрФУ Дмитрий Бенеманский.

«Руководству УрФУ гуманитарии не интересны»

Ряд преподавателей УрФУ отреагировали на слияние двух институтов. Заведующая кафедрой русского языка и стилистики факультета журналистики Элина Чепкина полагает, что это решение было принято без учета спроса на гуманитарные направления.

— Руководству УрФУ гуманитарии больше не интересны - теперь ставка на инженерные специальности. А между тем высшее гуманитарное образование востребовано у абитуриентов, студентов и их родителей. Семьи согласны платить большие деньги за обучение детей, выбравших журналистику, филологию, историю и другие гуманитарные специальности. В прошлом году журфак и филфак набрали больше первокурсников, чем в позапрошлом, — написала Чепкина на своей странице в соцсети.

По ее словам, востребованными остаются внебюджетные места, что говорит о высоком спросе на гуманитарные факультеты.

— Я думаю, нашим руководителям надо бы учитывать мнение тех многочисленных абитуриентов, которые выбирают гуманитарные факультеты. Они платят за качество образования, и они ожидают качественного образования. А это качество все труднее удерживать преподавателям, находящимся под давлением за счет сокращения ставок и угроз все новых сокращений, за счет постоянного возрастания учебной и внеучебной нагрузки, — пишет Элина Чепкина.

Массовый исход преподавателей

Старший преподаватель кафедры социологии и технологий государственного и муниципального управления Дмитрий Трынов прогнозирует, что после слияния институтов может последовать массовое сокращение ставок.

— То что происходит в гуманитарных институтах УрФУ не поддается описанию ни в терминах права, ни в терминах морали. Работников вынуждают переходить на меньшую долю ставки (добровольно!) или вовсе увольняться, — написал Трынов.