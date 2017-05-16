Вписать в историческую часть: на заседании Градсовета Евгению Куйвашеву покажут проект нового квартала за Царским мостом

Кроме домов, здесь планируется возвести бизнес-центр, школу, детский сад и подземный паркинг.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.05.2017

Компания «Форум-групп» сегодня, 17 мая, на заседании Градсовета представит и.о. губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву проект своего нового квартала в исторической части Чапаева, около Царского моста.

На участке с южной стороны от моста по проекту будет возведено 32 тысячи квадратных метров жилья. Девелопер планирует использовать участок на площади 23,6 тысячи квадратных метров.

Вокруг территории под застройку сегодня расположено много исторических памятников. Например, рядом в квартале, например, стоят усадьба Ошуркова и дом Афониных. Их планируется сохранить, а на рендерах зданий возвести небольшие группы с переменной этажностью, которые должны будут обеспечить плавный переход новой застройки к существующей.

Предполагается, что застройщик помимо жилых зданий построит тут бизнес-центр, школу и детсад. Для машин запланирован подземный паркинг.