Появилось видео с давкой и дракой за сахар в крупном гипермаркете Екатеринбурга

Люди атаковали магазин из-за большой скидки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.05.2017

В Сети появилось видео, на котором видно, как люди дерутся и охапками хватают пакеты с сахаром в гипермаркете «Окей» в Екатеринбурге.

В магазине, расположенном в «Радуге Парк», подтвердили, что в минувшие выходные 13 – 14 мая за сахаром к ним действительно пришло огромное количество людей. Люди хватали сахар мешками из-за большой скидки, которая составила около 100 рублей. Пятикилограммовый пакет там продавали по 149 рублей.