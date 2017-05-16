В свердловской колонии заключенный платил сотруднику за доставку мобильников

Всего младший сержант пронес на территорию ИК-46 в Невьянске 11 сотовых телефонов.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.05.2017
В исправительной колонии № 46 в Невьянске задержали сотрудника, который за вознаграждение проносил в ИК мобильные телефоны для заключенных, сообщили 17 мая в управлении ГУФСИН по Свердловской области.
Младший сержант внутренней службы ИК-46 написал явку с повинной 16 апреля. Сотрудник колонии признался, что проносил на территорию ИК мобильные телефоны за деньги. Так, в период с 5 февраля по 16 апреля он доставил на жилую территорию колонии 11 мобильных телефонов, которые передавал осужденному. Еще два телефона сержант подготовил для доставки.
В областном управлении ГУФСИН отметили, что изобличить сотрудника колонии помогли офицеры Управления собственной безопасности ведомства.
- В отношении сотрудника колонии возбудили уголовное дело, материалы направлены в Нижнетагильское подразделения Следственного управления СК РФ.
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В ноябре 2016 года свердловская прокуратура организовала проверку в ИК-46 после сообщений в СМИ о том, что заключенные колонии отказались есть. В результате выяснилось, что сотрудники ИК применяли к заключенным меры взыскания и поощрения и нарушали их права на телефонные разговоры.
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В июле 2015 года в ИК-46 забили до смерти 26-летнего заключенного, за что на скамью подсудимых попали экс-начальник колонии Илья Чикин, его бывший заместитель Алексей Николаев и младший инспектор Дмитрий Усов.
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Николаев, услышав срок, который потребовало для него гособвинение - 14 лет тюрьмы - упал в обморок прямо в зале суда. В итоге суд приговорил Чикина к 13,5 годам тюрьмы, Николаева - к 13 годам, Усова - к 7,5 годам лишения свободы.