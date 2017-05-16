Стала известна точная дата отключения отопления в Екатеринбурге

Сначала тепло перестанут подавать в жилые дома.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.05.2017

Сити-менеджер Александр Якоб подписал постановление об окончании отопительного сезона в Екатеринбурге. Его начнут отключать 18 мая. Об этом НАШЕЙ сообщили в пресс-службе городской адмистрации.

Первым делом тепло перестанет поступать в жилые здания, в последнюю – в больницы, школы, детские сады, а также дома ветеранов и инвалидов. Процесс отключения отопления займет несколько дней.