Стала известна точная дата отключения отопления в Екатеринбурге

Сначала тепло перестанут подавать в жилые дома.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.05.2017
Сити-менеджер Александр Якоб подписал постановление об окончании отопительного сезона в Екатеринбурге. Его начнут отключать 18 мая. Об этом НАШЕЙ сообщили в пресс-службе городской адмистрации.
Первым делом тепло перестанет поступать в жилые здания, в последнюю – в больницы, школы, детские сады, а также дома ветеранов и инвалидов. Процесс отключения отопления займет несколько дней.
- Ранее сообщалось, что отопление в Екатеринбурге начнут отключать только в 20-х числах мая.