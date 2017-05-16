Старший брат Никиты Михалкова Андрей Кончаловский назвал Ельцин Центр серьезным предприятием

Режиссер не согласился с Михалковым, который регулярно критикует музей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.05.2017

Андрей Кончаловский во время творческого вечера в Екатеринбурге высказался в поддержку Ельцин Центра, сообщает ЕТВ 16 мая. Напомним, Ельцин Центр не раз критиковал брат Кончаловского Никита Михалков.

Кончаловский в ответ на вопрос зрителей о критике в адрес Ельцин Центра рассказал, что у него и его брата Никиты Михалкова разные темпераменты, и поэтому ему сложно судить, чья позиция правильная. При этом, по словам режиссера, Ельцин Центр - серьезное предприятие, существование которого необходимо, так как это первый музей президента. Саму фигуру Ельцина Кончаловский назвал уникальной и «абсолютно русской»:

- В нем есть огромное обаяние, которого не было у предыдущих деятелей, они умещались в простую формулу партийного работника. Он же выломался из этой формулы, он был действительно человеческая фигура, очень искренний человек. У него были иллюзии? Да, но об этом он сам сказал в прощальной речи. Он сам попросил прощения, это удивительно! Дискутировать бессмысленно. Была фигура? Была. Это история? История. Наша? Наша. Должно быть!

Никита Михалков обвинял Ельцин Центр в разрушении самосознания детей и однобокости предоставляемой в музее информации. После посещения центра режиссер признал, что размах музея впечатляет, однако остался при своем мнении.