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Свердловские полицейские вернули орден пожилой жительнице Перми, которая заложила его из-за нищеты

Свердловские полицейские вернули орден пожилой жительнице Перми, которая заложила его из-за нищеты
16+
Фото: УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ МВД РОССИИ
Женщина еще не знает, что вскоре орден к ней вернется.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.05.2017

Жительнице города Пермь скоро вернут орден, который она сдала в ломбард из-за сильной финансовой нужды. Об этом сообщила интернет-газета "Глобус".
Еще несколько лет назад жительница Перми отнесла орден в ломбард. Выкупить его она не смогла из-за сильной бедности.
Орден нашли сейчас. Он был в чемодане мужчины, который незаконно торговал ими на вокзале города Серова.
незаконно продавали иконы и ордена серов
Помимо него там было множество других орденов, запрещенных к продаже, и старинные иконы.
незаконно продавали иконы и ордена серов
Транспортные полицейские решили вернуть награды владельцам. Сейчас установлена одна из них - пожилая жительница Перми.
незаконно продавали иконы и ордена серов
Скорее всего, она даже не подозревает о том, что вскоре орден будет снова у нее.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Администратор, 17.05.2017, 08:37
Тэги: Деньги
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