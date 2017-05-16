Свердловские полицейские вернули орден пожилой жительнице Перми, которая заложила его из-за нищеты

Женщина еще не знает, что вскоре орден к ней вернется.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.05.2017
Жительнице города Пермь скоро вернут орден, который она сдала в ломбард из-за сильной финансовой нужды. Об этом сообщила интернет-газета "Глобус".
Еще несколько лет назад жительница Перми отнесла орден в ломбард. Выкупить его она не смогла из-за сильной бедности.
Орден нашли сейчас. Он был в чемодане мужчины, который незаконно торговал ими на вокзале города Серова.
Помимо него там было множество других орденов, запрещенных к продаже, и старинные иконы.
Транспортные полицейские решили вернуть награды владельцам. Сейчас установлена одна из них - пожилая жительница Перми.
Скорее всего, она даже не подозревает о том, что вскоре орден будет снова у нее.