В Екатеринбурге автобусы изменят маршруты из-за ремонта на Московской

Ремонт улицы продлится до 10 июня.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.05.2017

В Екатеринбурге с 20 мая по 10 июля будет идти ремонт улицы Московской, в связи с этим общественный транспорт изменит маршруты, сообщили в муниципальном автобусном предприятии.

На улице Московской 20 мая начнется второй этап капитального ремонта, на котором строители перекроют участок улицы от Щорса до Хасановской (на первом этапе перекрыли участок от бульвара Денисова-Уральского до улицы Волгоградской).

Автобусы маршрута № 76 «Зоологическая - Синие Камни» будут курсировать по улицам Волгоградской, Московской, Щорса, Сурикова, Фурманова и далее по маршруту. Остановка «Шаумяна» будет временно перенесена на улицу Щорса, на улице Сурикова появится остановка «Серова».